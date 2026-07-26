الجيش اللبناني: الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل الانتشار وعودة الأهالي إلى الجنوب

أكد الجيش اللبناني أن القصف والهدم والتجريف وإطلاق النار قرب نقاطه تعرقل استكمال انتشاره وعودة الأهالي، فيما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في النبطية ومرجعيون وبنت جبيل وصور.

ندّد الجيش اللبناني، اليوم الأحد، بمواصلة القوات الإسرائيلية اعتداءاتها وخروقاتها في الجنوب اللبناني، مؤكدًا أنها تعرقل تنفيذ مهماته واستكمال انتشاره وفق التفاهمات القائمة، وتمنع عودة السكان إلى قراهم وبلداتهم، فيما شهدت مناطق جنوبية قصفًا مدفعيًا وأعمال تجريف وهدم وتحركات عسكرية إسرائيلية متواصلة.

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وقال الجيش اللبناني، في بيان، إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتداءاتها وخروقاتها للتفاهمات القائمة والقوانين الدولية"، عبر ما وصفه بـ"التدمير الممنهج للمنازل وتجريفها، والقصف والتمشيط بالأسلحة الرشاشة في عدة مناطق جنوبية".

وأوضح أن الاعتداءات طاولت كفرتبنيت في النبطية، وحداثا وكونين في قضاء بنت جبيل، ونبع إبل السقي، والمنصوري وبيوت السياد ومجدل زون في قضاء صور.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية تواصل الاستيلاء على الركام في المناطق الحدودية، كما فجّرت مشروع المياه التابع للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بلدة مركبا بقضاء مرجعيون.

وأشار الجيش إلى إحراق أشجار زيتون معمرة ومساحات واسعة من الأراضي الزراعية، كان أحدثها عند أطراف بلدة عيترون في قضاء بنت جبيل.

ولفت إلى أن هذه الاعتداءات تزامنت مع إطلاق النار قرب نقاط تمركز الجيش اللبناني في كفرتبنيت والنبطية الفوقا وزوطر الغربية، معتبرًا أن ذلك "يعرقل تنفيذ مهماته".

وأكد الجيش أنه يواصل مواكبة عودة الأهالي إلى بلدة زوطر الغربية، وينفذ مهماته داخلها حفاظًا على سلامة السكان، بالتوازي مع عمله في منطقتي فرون وصريفا.

وأضاف أن هذه المهمات تُنفذ بالتنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان "MCG4L"، إلى جانب استمرار انتشاره ومهماته في سائر المناطق الجنوبية.

وشدد الجيش اللبناني على أن "استمرار هذه الاعتداءات يعيق استكمال انتشار الجيش وفق التفاهمات القائمة، ويمنع عودة الأهالي إلى قراهم وبلداتهم وإرساء الاستقرار في الجنوب".

وكان الجيش اللبناني قد بدأ، الثلاثاء الماضي، الانتشار في زوطر الغربية، ضمن ما يسمى "المناطق التجريبية" في جنوب لبنان، بموجب اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان وإسرائيل برعاية أميركية الشهر الماضي.

ميدانيًا، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن مرتفع علي الطاهر، عند أطراف النبطية الفوقا، تعرض لقصف مدفعي إسرائيلي عنيف.

وأضافت الوكالة أن قصفًا مدفعيًا استهدف كذلك بلدة ميس الجبل، من دون أن تورد معلومات فورية عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي بيروت، أفادت الوكالة بتحليق طائرة مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق العاصمة والضاحية الجنوبية، صباح اليوم.

وفي وقت سابق، شهدت منطقة نبع إبل، الواقعة بين بلدتي إبل السقي والخيام، عمليات تجريف وهدم طاولت عددًا من المنازل، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وأشارت الوكالة إلى أن عمليات الهدم ترافقت مع تمشيط كثيف بالأسلحة الرشاشة استمر لساعات خلال الليل، وحركة نشطة للآليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المنطقة.

وأضافت أن أصوات الجرافات والآليات الثقيلة تواصلت طوال الليل، وسط حالة من التوتر والترقب في القرى المجاورة، مع استمرار التحركات والاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة.