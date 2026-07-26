مجلس التعاون الخليجي يدين إحراق مسجد بالضفة ويطالب بمحاسبة المستوطنين

ندّد مجلس التعاون الخليجي بإحراق مستوطنين مسجدًا في قرية كور بمحافظة طولكرم، معتبرًا الاعتداء انتهاكًا للقانون الدولي واستهدافًا للمقدسات الإسلامية، وطالب المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبة المسؤولين عن الهجوم، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي بـ "أشد العبارات"، اليوم الأحد، الجريمة التي ارتكبها مستوطنون "بإحراق مسجد في قرية كور بمحافظة طولكرم الفلسطينية، وخطّ عبارات عنصرية على جدرانه، في اعتداء آثم يستهدف دور العبادة والمقدسات الإسلامية، ويشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستفزازًا لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم".

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وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم محمد البديوي، في بيان صحافي اليوم، أن "هذه الجريمة النكراء تأتي في سياق سلسلة متواصلة من الانتهاكات والاعتداءات التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقدساته، محملًا قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة وما يرافقها من اعتداءات متكررة"، نتيجة استمرار سياسات الحماية والتغاضي عن اعتداءات المستوطنين، وأضاف أن دور المؤسسة الإسرائيلية في هذا العدوان "يشجع على الإفلات من العقاب والمحاسبة ويؤدي إلى تصعيد خطير يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة".

وشدد على أن "استهداف دور العبادة والاعتداء عليها يمثل انتهاكًا سافرًا لحرمة الأماكن المقدسة، وتجاوزًا خطيرًا لكافة القيم الإنسانية والمواثيق الدولية، التي تكفل حماية المواقع الدينية وصون حرية العبادة".

كما دعا البديوي المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الحقوقية والإنسانية، إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذه "الانتهاكات الخطيرة، ومحاسبة مرتكبيها، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومقدساته"، مؤكدًا أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع على تكرارها، ويقوّض فرص تحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

وجدد البديوي موقفَ مجلس التعاون "الثابت والداعم للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

ويأتي هذا البيان بعدما حرق مستوطنون إسرائيليون إرهابيون مسجدين فلسطينيين في مدينتي نابلس وطولكرم شمالي الضفة الغربية، في حين شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عشرات الفلسطينيين، بينهم نساء، وشدد إجراءاته العسكرية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.