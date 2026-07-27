الحوثيون يعلنون مهاجمتها: السعودية تعترض مسيّرات من العراق استهدفت منشآت نفطية

اعترضت السعودية عددا من المسيّرات قالت إنها أطلقت من الأراضي العراقية وحاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقة الشرقية والرياض، فيما أعلن الحوثيون استهداف "عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع".

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، الإثنين، اعتراض طائرات مسيّرة آتية من العراق حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض، متهمة مجموعات موالية لطهران بإطلاقها.

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وأفادت الوزارة في بيان، بأن "الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت عددا من المسيّرات خلال الساعات الماضية والتي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض".

وأضافت "هذه المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها ميليشيات إرهابية تابعة لإيران".

فيما أعلن الحوثيون استهداف أهداف في السعودية بعدد من الطائرات المسيّرة.

وقال الناطق العسكري باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، يحيى سريع، إنه "تم استهداف عدد من الأهداف والنقاط الحساسة لإمدادات ونقل النفط الخام من شرق السعودية إلى ينبع بعدد من الطائرات المسيّرة، وذلك ردا على اختراق المسيّرات التابعة للعدو السعودي للأجواء اليمنية".

وطالبت السعودية الحكومة العراقية بمنع استخدام أراضيها لشنّ أي هجمات على المملكة.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "إدانة السعودية بأشد العبارات لما تعرضت له من اعتداءاتٍ مستنكرة بطائرات مسيرة أطلقتها المليشيات التابعة لإيران في العراق".

وأكدت الرياض "حقها في الرد على مصادر العدوان، مشددة على ضرورة اتخاذ الحكومة العراقية كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان".