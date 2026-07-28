حراك عربي لخفض التصعيد بالمنطقة وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

تكثفت الاتصالات العربية لتثبيت التهدئة وضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز عقب توقف المواجهة العسكرية بين واشنطن وطهران. يأتي هذا الحراك مع منح ترامب مهلة للمفاوضات، بالتزامن مع اعتراض السعودية مسيّرات قادمة من العراق استهدفت منشآت نفطية.

تكثّفت الاتصالات العربية، لخفض التصعيد وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، وسط هدوء حذر يسود المنطقة عقب توقف المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.

وشملت الاتصالات وزراء خارجية قطر، وسلطنة عُمان، والسعودية والكويت، ومصر، والأردن، وفق بيانات رسمية.

وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب استجابته لطلب الوسطاء، إتاحة الفرصة للمفاوضات مع إيران، مع تلويحه بالعودة إلى الخيار العسكري، "إذا لم تحقق المحادثات نتائج".

مباحثات قطرية

وذكرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، أن رئيس الوزراء ووزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تلقى اتصالات هاتفية من وزراء خارجية السعودية فيصل بن فرحان، والأردن أيمن الصفدي، وكندا أنيتا أناند.

وبحثت الاتصالات تنسيق الجهود الدبلوماسية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد رئيس الوزراء القطري على أهمية التزام جميع الأطراف بالحوار وتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والولايات المتحدة، بما يشمل ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وتشارك قطر إلى جانب باكستان، في جهود وساطة، تهدف إلى تثبيت تهدئة هشة بين واشنطن وطهران مستمرة منذ حزيران/ يونيو الماضي.

اتصالات عُمانية

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية العُمانية، في بيان، أن الوزير بدر البوسعيدي أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من نظرائه، لبحث تطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل خفض التوتر.

وشملت الاتصالات وزراء خارجية قطر والسعودية، إضافة إلى الكويتي جراح جابر الأحمد الصباح، والمصري بدر عبد العاطي، والإيراني عباس عراقجي.

وتناولت المباحثات الجهود السياسية والدبلوماسية الكفيلة بضمان سلامة الملاحة البحرية، واستمرار حركة التجارة وسلاسل الإمداد، عبر مضيق هرمز.

وأكدوا على مواصلة التنسيق والتشاور بما يدعم أمن المنطقة واستقرارها ويحافظ على المصالح الاقتصادية الإقليمية والدولية.

هجمات على السعودية

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إن الوزير فيصل بن فرحان بحث مع نظيريه القطري والكويتي تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة الرامية إلى الحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما تناولت الاتصالات الهجمات التي استهدفت السعودية بطائرات مسيّرة، والتي قالت الرياض إنها انطلقت من العراق.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت بوقت سابق الإثنين، اعتراض طائرات مسيرة قادمة من العراق، حاولت استهداف منشآت بترولية في منطقتي الشرقية والرياض.

وعقب ذلك، وجّه رئيس الحكومة العراقية، علي الزيدي، الجهات الأمنية المختصة بالتحقيق في معلومات قدمتها وزارة الدفاع السعودية، بشأن انطلاق طائرات مسيّرة من الأراضي العراقية لاستهداف منشآت بترولية في البلاد، وفق بيان صادر عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، صباح النعمان.

وفي السياق، أعلن الحوثيون استهداف أهداف ونقاط لإمداد النفط الخام ونقله في السعودية بطائرات مسيّرة، من دون تعليق فوري من السعودية.

يأتي ذلك عقب أيام من إعلان الحوثييين فرض "حظر ملاحة بحرية" على السعودية، واستهدافها سفنا سعودية، أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ردًا على ما قالت إنه حصار تفرضه الرياض على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

هدوء حذر

ويأتي الحراك الدبلوماسي في ظل هدوء حذر يسود المنطقة منذ الجمعة الماضية، مع توقف الضربات الأميركية على إيران والردود الإيرانية لليوم الثالث، بعد تصعيد استمر 13 يوما منذ 11 تموز/ يوليو الجاري.

وشمل التصعيد هجمات أميركية على أهداف داخل إيران، فيما ردت طهران باستهداف ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أميركية في دول عربية شملت البحرين والكويت والأردن.

وجاءت هذه المواجهة رغم توقيع واشنطن وطهران، مذكرة تفاهم نصت على وقف القتال وبدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاق أوسع.

وفي 8 من الشهر الجاري، أعلن ترامب انتهاء وقف إطلاق النار عقب تعرض ناقلات في مضيق هرمز لهجمات اتهمت واشنطن إيران بالوقوف وراءها.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بوقف استهداف السفن وضمان حرية الملاحة في المضيق، بينما تؤكد طهران ضرورة تنظيم حركة العبور عبره، ما أثار مخاوف دولية من تأثير أي تصعيد على إمدادات الطاقة والتجارة العالمية.