لبنان: اعتقال شخص لتحويله أموالا إلى تنظيم "داعش" في سورية

اعتقلت قوات الأمن اللبنانية شخصا سرق مبلغ 400 ألف دولار من خزنة والده، وقام بتحويل الأموال إلى سورية لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي.

أوقفت قوات الأمن اللبنانية شخصا سرق مئات آلاف الدولارات من والده، ليتبيّن أنه حوّلها لصالح تنظيم "داعش" الإرهابي في سورية، وفق ما أفاد مصدر قضائي الثلاثاء.

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وقال المصدر الذي طلب عدم كشف هويته، إن "شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أوقفت شابا سرق مبلغ 400 ألف دولار أميركي من خزنة والده، ليتبين خلال التحقيقات أنه حوّل الأموال إلى سورية لصالح تنظيم ’داعش’".

وأفاد المصدر، بأن التحقيق أظهر أن "الموقوف يعمل ضمن خلية تنشط بين لبنان وسورية، وتضم ثلاثة أشخاص موقوفين أساسا في سجن القبة في طرابلس، تولوا التنسيق مع التنظيم في سورية"، وشخصَين آخرين رجّح فرارهما إلى سورية.

وأضاف أن المجموعة كانت "تتولى تمويل التنظيم بهدف تنفيذ أعمال إرهابية سواء داخل الأراضي السورية أو في لبنان".

وكانت قوات الأمن اللبنانية قد أعلنت في تموز/ يوليو أنها أوقفت في الشهر السابق، قياديا من تنظيم "داعش"، شغل منصب المسؤول عن جنوب سورية ووسطها.

كما أعلن الجيش اللبناني العام الماضي توقيف قائد التنظيم في لبنان.

وخاضت جماعات مسلحة مبايعة للتنظيم الإرهابي معارك ضدّ الجيش اللبناني في مناطق حدودية، ونفّذت سلسلة تفجيرات استهدفت حزب الله، تزامنا مع ذروة سيطرة التنظيم على مناطق واسعة في سورية والعراق عام 2014 إلى حين هزيمته عسكريا في العراق ثم في سورية عام 2019.

وبعد دحر التنظيم، انكفأ عناصره إلى البادية السورية، اليتي يواصلون منها تنفيذ هجمات دامية بين الحين والآخر.

وفي سورية، أفادت وزارة الداخلية، الثلاثاء، عن عملية نفذتها قوى الأمن الداخلي وجهاز الاستخبارات العامة، وأسفرت عن "إلقاء القبض على عناصر ينتمون لتنظيم ’داعش’ في حلب وريفها" في شمال البلاد.

وكان التنظيم قد حضّ عناصره في شباط/ فبراير على قتال السلطات السورية الجديدة. وهو يتبنى بين الحين والآخر تنفيذ هجمات تطال خصوصا قوات الأمن.

وفي 10 تموز/ يوليو، وقع تفجيران متزامنان بعبوتين ناسفتين قرب فندق في دمشق، أمضى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ليلته خلال زيارته العاصمة السورية. وأعلنت السلطات المحلية توقيف أفراد متورطين في التفجيرين، وأن التحقيقات أظهرت "تبعية" مجموعتهم للتنظيم الإرهابي.