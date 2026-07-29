قتلى وجرحى جراء ضربات أميركية سعودية استهدفت مواقع في العراق

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، فجر اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عدد من عناصرها جراء ضربات أميركية سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد، فيما قالت واشنطن والرياض إن العملية استهدفت جماعات موالية لإيران.

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، فجر اليوم الأربعاء، مقتل وإصابة عدد من عناصرها جراء ضربات جوية أميركية سعودية استهدفت مواقع تابعة لها في مناطق متفرقة من البلاد، وذلك بعد إعلان واشنطن والرياض تنفيذ عمليات ضد جماعات قالتا إنها موالية لإيران.

وقالت الهيئة في بيان إن الضربات أسفرت عن "ارتقاء عدد من الشهداء وإصابة آخرين"، إضافة إلى أضرار مادية طالت عددا من المباني والممتلكات التابعة لها، مشيرة إلى أن عمليات حصر الخسائر وتقييم الأضرار ما زالت مستمرة.

وكانت القيادة المركزية الأميركية أعلنت تنفيذ ضربات بالتنسيق مع القوات المسلحة السعودية داخل العراق، قالت إنها استهدفت "إرهابيين موالين لإيران" تتهمهم بشن هجمات بطائرات مسيّرة على القوات الأميركية ومنشآت الطاقة في السعودية.

من جهتها، أعلنت السعودية أن قواتها المسلحة نفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ضربات وصفتها بـ"المحددة" ضد جماعات مسلحة مدعومة من ​إيران في العراق تتهمها بالوقوف وراء هجمات بطائرات مسيّرة استهدفت منشآت نفطية في البلاد. وقالت وزارة الدفاع السعودية إن الضربات جاءت ردا على هجمات استهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، مؤكدة أن الرياض "لا تسعى إلى التصعيد"، لكنها سترد على أي اعتداء يطال أراضيها أو منشآتها.

وأفادت القيادة المركزية الأميركية بأن العملية نُفذت عقب أكثر من 30 هجوما بطائرات مسيّرة خلال الساعات الـ72 الماضية، وقالت إن هذه الهجمات استهدفت قوات أميركية وبنية تحتية للطاقة في السعودية، واتهمت "الحرس الثوري" الإيراني بالوقوف وراءها.

وفي المقابل، نفت إيران أي علاقة لها بالهجمات، ونقلت وسائل إعلام رسمية عن مسؤول عسكري إيراني قوله إن تحميل طهران مسؤولية استهداف المصالح الأميركية أو السعودية في المنطقة "خطأ كبير في الحسابات".

وجاء الإعلان عن العملية العسكرية بعد ساعات من إعلان السعودية اعتراض وتدمير عدد من الطائرات المسيّرة التي قالت إنها أُطلقت من الأراضي العراقية باتجاه منشآت نفطية في المنطقة الشرقية، في ثاني هجوم من هذا النوع خلال أقل من يومين.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إن المسيّرات انطلقت من العراق ونفذتها "ميليشيات إرهابية تابعة لإيران"، مشددا على حق المملكة في الدفاع عن أراضيها والرد "في الوقت والمكان المناسبين".

في المقابل، أفادت وكالة الأنباء العراقية بإصابة عنصرين من قوات الحشد الشعبي في ضربة جوية استهدفت مقرا للمجموعة في مدينة البصرة، فيما أعلن رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي، فتح تحقيق في هجمات المسيّرات، مؤكدا أن بغداد لن تسمح باستخدام أراضيها منطلقا لشن هجمات على دول الجوار.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات في المنطقة، بعد أيام من تبادل الاتهامات بين بغداد والرياض بشأن استخدام الأراضي العراقية لتنفيذ هجمات، فيما أعلنت الحكومة العراقية فتح تحقيق في الهجمات الأخيرة.