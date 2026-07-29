القضاء اللبناني يصدر بلاغ بحث وتحر ضدّ المصرفي أنطون صحناوي على خلفية لقائه نتنياهو

أصدر القضاء اللبناني بلاغ بحث وتحرّ بحق المصرفي النافذ أنطون صحناوي بتهمة "التعامل مع العدو"، عقب ثبوت صحة صورة جمعته مع نتنياهو على مأدبة عشاء بواشنطن، وسط مطالب محامين بإحالته للقضاء العسكري وملاحقته قانونيا.

أصدر القضاء اللبناني، بلاغ بحث وتحرّ بحق المصرفي اللبناني النافذ، أنطون صحناوي، الأربعاء، بتهمة "التعامل" مع إسرائيل، بعد لقائه رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، على مأدبة عشاء في واشنطن، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

ولا يقيم لبنان وإسرائيل علاقات دبلوماسية، ويعاقب القانون اللبناني بالسجن على التواصل مع تل أبيب. وسبق أن أوقفت السلطات اللبنانية أشخاصا بتهم التجسس لحسابها.

وباشر البلدان في نيسان/ أبريل مفاوضات مباشرة برعاية أميركية سعيا إلى وضع حد لنزاع مستمر بينهما، منذ عقود.

وأثارت صورة تم تداولها عبر الإنترنت، انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

ويظهر صحناوي في الصورة جالسا إلى طاولة مشتركة مع نتنياهو وزوجته، وآخرين مساء الإثنين في واشنطن.

كما ظهرت إلى جانبه المبعوثة الأميركية السابقة إلى لبنان، مورغان أورتاغوس، التي تربطه بها علاقة وثيقة.

وقال مراسب موقع "أكسيوس"، باراك رافيد، إن صحناوي نظم مأدبة العشاء، لذكرى السناتور ليندسي غراهام الذي توفي في 11 تموز/ يوليو.

وإثر ذلك، أفاد مصدر قضائي لبناني بأن "النائب العام التمييزي القاضي أحمد رامي سطر بلاغ بحث وتحرّ لمدة ثلاثين يوما بحق" صحناوي "بجرم التعامل مع العدو الإسرائيلي وخرق قانون مقاطعة إسرائيل".

ويترتب على ذلك توقيف صحناوي عند العثور عليه، وإحضاره للتحقيق، بحسب المصدر نفسه.

وتأتي هذه الخطوة بعد "أن تبيّن من تحليل المكتب الفني للمعلومات أن الصورة التي جمعته على مأدبة" مع نتنياهو "صحيحة، ولم تخضع لأي تعديل" بحسب المصدر.

وكان القضاء كلّف في وقت سابق الأجهزة الأمنية التحقيق بصحة الصورة.

ونشر رئيس الحكومة الإسرائيلية، عبر حسابه في "إكس" مجموعة صور من العشاء، يبدو صحناوي في إحداها واقفا خلف نتنياهو.

وأضاف المصدر أن عددا من المحامين تقدموا بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية، طالبوا فيه بملاحقة صحناوي بجرائم تتعلق بالتعامل مع إسرائيل، والتواصل مع نتنياهو.

ومن المقرر أن يدرس النائب العام الملف، قبل اتخاذ قرار بشأن إحالته إلى القضاء العسكري.

وأعلن المحامي والناشط اللبناني واصف الحركة بدوره، أنه تقدم بادعاء شخصي بحق صحناوي بجرم "التعامل مع العدو"، مشيرا إلى أن القضية تستوجب "تحقيقا قضائيا جريئا، جديا، وشفافا، بعيدا عن أي حصانة سياسية أو مالية أو زبائنية".

وفي نيسان/ أبريل، ظهر صحناوي في مقطع فيديو إلى جانب أورتاغوس التي قالت إنه قدم تبرعات إلى متحف الهولوكوست الأميركي، وقدمته على أنه ينتمي إلى عائلة من "المسيحيين اللبنانيين الصهاينة الملتزمين" منذ أجيال.

وقالت أورتاغوس خلال حفل في المتحف: "سأتباهى به لأنني أحبه... ما يفعله أنطون اليوم يُعدّ غير قانوني في لبنان".

وأضافت أنه يواصل ذلك "رغم القوانين السخيفة في لبنان التي تمنع المواطنين اللبنانيين من التحدث إلى الإسرائيليين".

ويترأس صحناوي مجلس إدارة بنك "إس جي بي إل"، أحد أكبر المصارف اللبنانية التي تتهمها جهات بلعب دور في الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ العام 2019.

كما يملك استثمارات في قطاع الإعلام، وتوجه إليه اتهامات بتمويل مجموعة مسيحية مسلحة، فيما تعمد القنوات التي تتضمّنها استثماراته، على الترويج للتطبيع بين لبنان وإسرائيل.

ولصحناوي أيضا أنشطة في فرنسا، حيث دخل مجال الإنتاج السينمائي من خلال مشاريع نفذها مع الممثلة الفرنسية جولي غاييه.

ويخضع المصرفي منذ نيسان/ أبريل لتحقيقات في فرنسا، حيث يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي لمصرف "ريشيليو فرنسا".

ويشتبه المحققون في أن "إس جي بي إل" وفرعه الفرنسي "ريشيليو" شاركا، إلى جانب مؤسسات مصرفية أخرى، في تحويل أصول إلى أوروبا خلال الأزمة المالية التي بدأت في لبنان عام 2019 وبعدها.