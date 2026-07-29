5 دول عربية تدين استهداف المنشآت النفطية السعودية

أدانت 5 دول عربية الهجمات التي استهدفت المملكة العربية السعودية يومي الإثنين والثلاثاء، والتي قالت السعودية إنها انطلقت من الأراضي العراقية، وذلك في بيانات رسمية صدرت عن كل من: الكويت والبحرين واليمن وقطر ومصر.

أعربت 5 دول عربية اليوم، الأربعاء، عن دعمها لحق السعودية في الدفاع عن نفسها، عقب الهجمات التي قالت الرياض إن "مليشيات تابعة لإيران" نفذتها انطلاقًا من الأراضي العراقية واستهدفت منشآت نفطية في المملكة.

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وأدانت الدول الهجمات التي قالت السعودية إنها وقعت يومي الإثنين والثلاثاء، عبر طائرات مسيّرة حاولت استهداف منشآت نفطية في المنطقتين الشرقية والرياض.

وصدرت هذه المواقف الرسمية عن كلّ من: الكويت والبحرين وقطر واليمن ومصر، عقب الغارات السعودية الأميركية التي استهدفت مواقع في العراق اليوم، الأربعاء.

الكويت

أعربت الكويت في بيان صادر عن وزارة الخارجية عن إدانتها لـ"استمرار تعرض المملكة العربية السعودية لاعتداءات المليشيات التابعة لإيران في العراق".

واعتبرت أن تلك الهجمات "تعكس إصرار هذه المليشيات على مواصلة التصعيد وزعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وأكدت أن هذا "العدوان السافر" يمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة المملكة، وتهديدًا لأمنها وسلامة أراضيها".

وأضافت أن هذه الهجمات "تأتي في وقت تبذل فيه المملكة جهودًا مخلصة للإسهام في إنهاء التصعيد في المنطقة".

وجددت الكويت تأكيد "تضامنها الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومصالحها ومقدراتها، بما في ذلك حقها الأصيل في الدفاع عن النفس".

وشددت على أن "أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".

كما أجرى وزير الخارجية الكويتي، جراح جابر الأحمد الصباح، اتصالين هاتفيين مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وتضمنا بحث آخر التطورات الإقليمية والجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق بيانين لوزارة الخارجية الكويتية.

البحرين

وأدانت وزارة الخارجية البحرينية ما وصفته بـ"تكرار المحاولات الإرهابية الآثمة لاستهداف المنشآت البترولية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، والتي نفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران بطائرات مسيّرة انطلقت مجددًا من الأراضي العراقية".

وقالت، في بيان، إن تلك الهجمات تمثل "تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين، وانتهاكًا صارخًا لمبادئ حسن الجوار وقواعد القانون الدولي، وتقويضًا للجهود الرامية إلى خفض التصعيد في المنطقة".

وأكدت "تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، بما في ذلك حقها في الرد على مصادر العدوان وردع المعتدين، وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".

كما شددت على "وقوف البحرين إلى جانب السعودية في أي رد تقرره، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة بين قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين".

وأكدت أن "أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين، ومن الأمن الجماعي لدول مجلس التعاون".

وشددت أيضًا على "أهمية اتخاذ الحكومة العراقية جميع الإجراءات اللازمة لمنع المليشيات المسلحة من استخدام الأراضي العراقية منطلقًا للاعتداء على دول المنطقة".

وكان رئيس الوزراء العراقي، علي الزيدي قد وجّه يوم الإثنين الماضي الجهات الأمنية المختصة، بالتحقيق في المعلومات التي قدمتها السعودية بشأن انطلاق المسيّرات من الأراضي العراقية.

كما وجّه الزيدي اليوم الأربعاء بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، على خلفية الغارات السعودية الأميركية، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

ودعت البحرين إلى "التزام إيران بالكف عن دعم هذه المليشيات، والوقف الفوري والكامل لنهجها العدائي".

قطر

وأدانت وزارة الخارجية القطرية "الاعتداءات التي حاولت استهداف منشآت بترولية في المنطقة الشرقية بالسعودية عبر طائرات مسيّرة قادمة من الأراضي العراقية".

واعتبرت، في بيان، أن تلك الهجمات تمثل "انتهاكًا صارخًا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار".

وأكدت قطر "تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها".

اليمن

وصرّحت وزارة الخارجية اليمنية بإدانتها لـ"استمرار محاولات الاعتداءات الإرهابية التي تنفذها المليشيات التابعة للنظام الإيراني في العراق ضد المنشآت البترولية في السعودية".

وأكدت، في بيان، أن هذه الاعتداءات "تمثل امتدادًا للمشروع الإيراني الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار المنطقة".

وأضافت أنها "تعكس النهج التخريبي ذاته الذي تنتهجه مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن، من خلال استهداف المنشآت المدنية والاقتصادية، وتهديد الملاحة الدولية وأمن الطاقة، في إطار أجندة واحدة تقودها إيران عبر أذرعها المسلحة في المنطقة".

وجددت اليمن تأكيد "تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانب السعودية، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها ومقدراتها الوطنية، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

كما شددت على "ضرورة اضطلاع الحكومة العراقية بمسؤولياتها القانونية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع استخدام أراضيها منطلقًا لشن أي اعتداءات على دول المنطقة، بما يصون مبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول".

مصر

وأدانت وزارة الخارجية المصرية استهداف المنشآت النفطية في المنطقة الشرقية بالسعودية، وكذلك الاعتداءات التي استهدفت الأردن.

وقالت، في بيان، إن هذه الاعتداءات تمثل "هجمات مرفوضة على سيادة الدول والمنشآت المدنية والحيوية، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويقوض أمن الطاقة العالمي".

وأكدت مصر تضامنها الكامل مع السعودية والأردن، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذانها للحفاظ على أمنهما واستقرارهما وحماية سيادتهما ومنشآتهما الحيوية.