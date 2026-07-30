الرياض تسعى لتشكيل تحالف إقليمي لحماية الملاحة في البحر الأحمر

تسعى السعودية إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تطاول حركة السفن التجارية في المنطقة.

خفر السواحل اليمني في البحر الأحمر قبالة مدينة المخا قرب مضيق باب المندب، في 15 نيسان 2024 (Getty Images)

تجري السعودية مشاورات لتشكيل تحالف دولي يهدف إلى حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، في ظل تصاعد التوترات والتهديدات التي تطاول السفن التجارية في أحد أهم الممرات البحرية العالمية، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وبحسب المصادر، لا تزال طبيعة التحالف المقترح وتركيبته قيد البحث، فيما تجري الرياض اتصالات مع عدد من الدول بشأن المشاركة في هذا الإطار الأمني، في محاولة لضمان استمرار تدفق السفن وحماية خطوط التجارة البحرية.

وتأتي هذه المساعي بعد إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) في اليمن، في 20 تموز/ يوليو، فرض ما وصفته بـ"حصار بحري" على السعودية، في خطوة قالت الجماعة إنها تأتي ردًا على ما تعتبره إجراءات سعودية ضد اليمن، بينما تنفي الرياض هذه الاتهامات.

وأعقب الإعلان الحوثي تصعيد في البحر الأحمر، مع حديث الجماعة عن استهداف سفن مرتبطة بالسعودية، فيما ردت الرياض بضربات جوية على مواقع في ميناء الحديدة اليمني، قالت إنها تستخدم لتهديد الملاحة التجارية.

ويُعد البحر الأحمر، وبخاصة مضيق باب المندب عند مدخله الجنوبي، من أكثر الممرات البحرية أهمية للتجارة العالمية، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من حركة الشحن بين آسيا وأوروبا، ما يجعل أي اضطراب أمني فيه مصدر قلق للدول وشركات النقل والطاقة.

ويأتي التحرك السعودي في ظل تصاعد التوترات الإقليمية واتساع رقعة المواجهة المرتبطة بالحوثيين، وسط مخاوف من تأثيرات أمنية واقتصادية على حركة التجارة وأسواق الطاقة العالمية.