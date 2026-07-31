الحكومة العراقية تنفي أقوال ترامب: لم نكن على علم مسبق بالضربات الأميركية السعودية

نفت الحكومة العراقية أقوال ترامب بأنها كانت على علم مسبق بالضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مقرات لهيئة "الحشد الشعبي" وأسفرت عن 20 قتيلا بينهم إيرانيون.

قالت الحكومة العراقية، الخميس، إنها لم تكن على علم بالضربات التي شنّتها الولايات المتحدة والسعودية على مقرات للحشد الشعبي الذي يضم فصائل مسلحة موالية لإيران، وذلك بعد إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنها جرت بالتنسيق مع بغداد.

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وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية حيدر العبودي في مقابلة صحافية، إن الحكومة "لا علم لها ولم تمنح أي موافقة لأي جهة كانت على تنفيذ هذه الاعتداءات".

وشدد على أن الحكومة "لن تسمح بتنفيذ أو بأن تكون الأرض العراقية مسرحا لعمليات عسكرية من دون علمها ومن دون موافقة القائد العام للقوات المسلحة".

وأعلنت هيئة "الحشد الشعبي"، الأربعاء، مقتل 20 من عناصرها بينهم إيرانيون، في الضربات الأميركية السعودية التي استهدفت مواقع متفرقة في العراق.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن "تلك الضربات نُفذت بالتنسيق مع الحكومة العراقية"، وفق ما نقل عنه مراسل شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية.

وأعلن العبودي "تعليق" زيارة رئيس الوزراء علي الزيدي التي كانت مقرّرة إلى السعودية بسبب الضربات التي وقعت بعدما أعلنت الرياض التصدي لهجمات استهدفت منشآت للطاقة قالت إن مصدرها مجموعات مسلّحة في العراق.

ويأتي التصعيد في العراق على وقع ضغوط أميركية متزايدة على بغداد لضبط سلاح الفصائل الموالية لإيران، وهو ما تعهد تنفيذه رئيس الوزراء علي الزيدي منذ تولي منصبه في منتصف أيار/ مايو بترحيب أميركي.

ونفت الفصائل الموالية لإيران والمنضوية ضمن تحالف "المقاومة الإسلامية في العراق" استهداف السعودية، وحذّرت في بيان من أن ردّها "على العدو الأميركي قادم لا محالة، وقد ينال أدواته في السعودية متى ما استدعت المقتضيات ذلك".