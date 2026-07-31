تفجيرات إسرائيلية جنوبي لبنان... بري يحذر من الاستسلام للأمر الواقع

نفذت القوات الإسرائيلية تفجيرات وقصفًا بالقذائف المضيئة في جنوب لبنان، ما أدى إلى حرائق وأضرار واسعة، بالتزامن مع تحليق مسيّرات فوق بيروت؛ وبري يحذر من استهداف الإنسان والتراث والعمران ويدعو إلى عدم السكوت.

شهد الجنوب اللبناني، الجمعة، اعتداءات إسرائيلية متواصلة، شملت تفجيرًا في بلدة دير سريان، وقصفًا بالقذائف المضيئة أشعل حرائق عند أطراف النبطية الفوقا، ونسف كهوف ومنازل في قضاء صور، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيّرة إسرائيلية على علو منخفض فوق بيروت وضاحيتها الجنوبية.

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وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن القوات الإسرائيلية نفذت تفجيرًا في بلدة دير سريان، ضمن عمليات التفجير التي تنفذها في مناطق جنوبية، فيما تعرض مرتفع علي الطاهر، عند أطراف بلدة النبطية الفوقا، لقصف بالقذائف المضيئة منذ ساعات بعد الظهر، ما أدى إلى اندلاع حرائق في المنطقة.

ونسفت القوات الإسرائيلية، فجر الجمعة، عددًا من الكهوف والمنازل في محيط بلدتي المنصوري ومجدل زون بقضاء صور، في استمرار لعمليات التفجير التي طاولت خلال الساعات الماضية عدة قرى وبلدات في جنوب لبنان.

وفي بيروت، حلقت طائرات مسيّرة إسرائيلية منذ ساعات الصباح على ارتفاع منخفض جدًا فوق العاصمة، وصولًا إلى الضاحية الجنوبية، في وقت تواصل فيه إسرائيل اعتداءاتها رغم الاتفاق الموقع مع لبنان في حزيران/ يونيو الماضي.

وتأتي اعتداءات الجمعة في أعقاب تفجيرات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية، منتصف ليل الخميس – الجمعة، في المنطقة الممتدة بين قلعة الشقيف والأطراف الشرقية لبلدة يحمر الشقيف، وأحدثت ارتجاجات قوية سُمع صداها في مناطق بعيدة، بينها إقليم الخروب وخلدة، جنوبي بيروت.

غبار السيليكا يغطي تلال أرنون والشقيف إثر تفجيرات إسرائيلية، اليوم (Getty Images)

وطاولت التفجيرات بلدات يحمر الشقيف وأرنون وكفرتبنيت وحداثا، وترددت أصداؤها في مختلف أنحاء الجنوب، فيما أدت قوتها إلى تحطم زجاج نوافذ منازل في بلدة القليعة بقضاء مرجعيون وإلحاق أضرار بها.

وأظهرت مشاهد نُشرت صباح الجمعة أن آثار التفجير قرب قلعة الشقيف امتدت على مساحة تقدر بنحو 1200 متر، من الجهة الجنوبية للقلعة باتجاه بلدة يحمر الشقيف، وشملت مناطق جوار الدرنكية ومرج السلطان وعريض الهوا.

"عدوان يغيّر المعالم"

وتحوّلت المنطقة، التي تضم مرتفعات صخرية وأراضي زراعية وعددًا من المنازل، إلى مساحة مغطاة بالمواد الكلسية والصخور المتناثرة، وتغيرت معالمها وصولًا إلى منطقة المزحلق، على المنحدر الممتد من كتف القلعة باتجاه منطقتي الخردلي والطيبة.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، في بيان مشترك مساء الخميس، أن الجيش الإسرائيلي استخدم نحو 700 طن من المتفجرات لتدمير أنفاق أسفل قلعة الشقيف.

وزعم البيان أن الأنفاق كانت جزءًا أساسيًا من خطة حزب الله لمهاجمة مستوطنات في منطقة الجليل، وأن تفجيرها جاء ردًا على ما وصفه بأنه "خرق لوقف إطلاق النار". وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في حزيران/ يونيو الماضي، اكتشاف شبكة أنفاق تحت قلعة الشقيف.

بري: ما حصل مدان ولا يجوز السكوت عنه

وحذّر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، الجمعة، من تداعيات التفجيرات الإسرائيلية في الجنوب، معتبرًا أنها تمثل اعتداءً على الإنسان والتراث والثقافة والعمران.

غبار السيليكا يغطي تلال أرنون وقلعة الشقيف إثر تفجيرات إسرائيلية (Getty Images)

وقال بري إن التفجيرات التي أحدثتها 700 طن من المتفجرات بلغت قوتها 3.8 درجات وفق مقاييس مراصد الزلازل، وشعر بها اللبنانيون في الجنوب والجبل، وصولًا إلى تخوم العاصمة بيروت.

وأضاف أن هذه التفجيرات، "إذا لم توقظ الوعي الوطني والإنساني حيال ما ترتكبه آلة الدمار الإسرائيلية بحق الإنسان والتراث والثقافة والعمران، حتمًا فإن الإنسان ومستقبله في خطر".

وشدد على أن "ما حصل مدان، ولا يجب السكوت أو الصمت عنه أو الاستسلام لوقائعه".

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها على لبنان رغم توقيع "صيغة الإطار" برعاية أميركية في 26 حزيران/ يونيو الماضي، والتي تنص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من كامل الأراضي اللبنانية المحتلة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة.

وأسفرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان منذ الثاني من آذار/ مارس الماضي عن مقتل 4333 شخصًا وإصابة 12236 آخرين، وفق وزارة الصحة اللبنانية.