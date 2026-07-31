حزب الله يحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب

حزب الله يحمّل السلطة اللبنانية مسؤولية استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، واتهمها بالصمت والتقاعس عن التحرك، فيما حذر الرئيس جوزاف عون من أن التفجيرات الأخيرة تهدد المسار الدبلوماسي المنطلق بموجب اتفاق الإطار.

حمّل حزب الله، الجمعة، السلطة اللبنانية المسؤولية الأولى عن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب، متهمًا إياها بالصمت والتقاعس عن التحرك، وداعيًا إياها إلى ممارسة ضغوط سياسية ودبلوماسية لوقف عمليات التدمير والتجريف، وعدم منع سكان الجنوب من الدفاع عن أنفسهم وأرضهم.

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وجاء موقف الحزب في بيان صدر عقب تفجيرات واسعة نفذتها القوات الإسرائيلية في بلدات ومناطق جنوبي لبنان، شملت نسف منازل وكهوف واستهداف محيط قلعة الشقيف الأثرية، فيما حذر الرئيس اللبناني، جوزاف عون، من أن الاعتداءات تمثل "تهديدًا مباشرًا" للمسار الذي حدده اتفاق الإطار.

وقال حزب الله إن إسرائيل، "استكمالًا لمشروعها الإجرامي العدواني والتوسعي، تواصل، على مرأى ومسمع من السلطة اللبنانية والعالم، إرهابها وإجرامها بحق جنوب لبنان".

وأضاف أن الاعتداءات تشمل "تدمير القرى وإحراق المنازل، وجرف الطرقات والحقول، وتفجير المدارس والمستشفيات، وترويع المدنيين الآمنين، ومحو كل مقومات الحياة في جنوب لبنان المقاوم والصامد".

واعتبر أن ذلك يأتي "في محاولة يائسة لمنع أهله الشرفاء من العودة إلى قراهم ومنازلهم وحقولهم التي رووها بتضحياتهم ودماء شهدائهم".

اتهام السلطة بالصمت والتواطؤ

وقال حزب الله إن "المسؤولية الأولى عن استمرار هذه الجرائم المتمادية تقع على عاتق السلطة اللبنانية الصامتة والغائبة، بل والمتواطئة".

واتهم السلطة بأنها "منحت العدو، بتوقيعها على اتفاق الإطار، شرعية لاحتلاله وممارساته، فيما تواصل تجاهل كل ما يجري، ولا تحرك ساكنًا".

وأضاف أن السلطة تتصرف "وكأن أصداء تلك التفجيرات التي تصم الآذان لا تصل إلى مسامعها، فلا تنبس ببنت شفة".

وتابع أن اللبنانيين "لم يروا منها أي تحرك وفق ما يقتضيه واجبها الوطني والسيادي، بممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية في المحافل الدولية لوقف أعمال التدمير والتجريف".

ودعا إلى جعل وقف الاعتداءات "أولوية وشرطًا أساسيًا للبنان في جميع لقاءاتها واتصالاتها".

دعوة إلى حماية سكان الجنوب

ودعا حزب الله السلطة اللبنانية إلى "عدم الاستمرار في إدارة ظهرها لشعبها، وأن تصغي إلى صرخات وأوجاع أهل الجنوب الذين يشاهدون كل يوم بيوتهم تُدمر، وحقولهم تُحرق، وقراهم تُمحى معالمها".

وأضاف أن "أهل الجنوب يريدون حماية أرضهم وتأمين الأمن والاستقرار لهم، وهذه مسؤولية تقع أولًا على عاتق السلطة".

وتابع: "إذا عجزت السلطة عن القيام بواجبها، فعلى الأقل لا تمنعهم حقهم المشروع في الدفاع عن أنفسهم وأرضهم".

وطالب الحزب السلطة اللبنانية بأن "تتحمل مسؤولياتها الوطنية والدستورية، وأن تتحرك فورًا على كل المستويات السياسية والدبلوماسية، لوقف جرائم التدمير التي يرتكبها العدو".

كما دعا "المجتمع الدولي بكامل مؤسساته إلى تحمل مسؤولياته، وإلزام العدو بوقف اعتداءاته والانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية المحتلة".

عون: تهديد مباشر للمسار الدبلوماسي

وفي موازاة ذلك، أدان الرئيس اللبناني "الخروقات والاعتداءات المستمرة التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب اللبناني"، ولا سيما التفجيرات التي تستهدف البنية التحتية والمعالم الأثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، "اليونسكو".

وقال عون إن الاعتداءات تتسبب في "أضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب اللبناني، وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم".

وتطرق إلى "التفجيرات الضخمة التي سُجلت اليوم في قلعة الشقيف، والتي أحدثت موجات أرضية تعادل هزة بقوة 3.8 درجات على مقياس ريختر، بحسب المركز الوطني للجيوفيزياء".

وأكد أن التفجيرات "تشكل تصعيدًا بالغ الخطورة وانتهاكًا فاضحًا للالتزامات القائمة، كما تمثل تهديدًا مباشرًا للمسار الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار، والذي التزم لبنان بتنفيذ موجباته".

وأضاف أن توقيت الاعتداءات، عشية جلسة مقررة في روما لاستكمال النقاش حول تنفيذ إطار العمل الثلاثي، "يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار".

ودعا عون الجهات الراعية للاتفاق والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم ووضع حد للانتهاكات الإسرائيلية التي "تهدد فرص التقدم في المسار الدبلوماسي، وتقوض الأمن والاستقرار في الجنوب اللبناني".

ومن المقرر أن يجري لبنان وإسرائيل، بين الرابع والسادس من آب/ أغسطس المقبل، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة الإيطالية روما، لمواصلة العمل على تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.