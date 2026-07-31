عون يؤكد أهمية التزام الفلسطينيين في لبنان بقرار حصرية السلاح

شدّد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، خلال لقائه وفدا فلسطينيا ببيروت، على حصرية السلاح بيد الدولة والتعاون الأمني، بينما استعرض الوفد خطوات تسليم سلاح المخيمات للجيش، وسط تواصل الخطة الحكومية لإخلاء السلاح وتحديات الاعتداءات الإسرائيلية.

شدّد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، اليوم الجمعة، على أهمية التزام الفلسطينيين في البلاد، بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الأمنية، وتنفيذ الخطوات التي اتخذت في هذا السياق.

جاء ذلك خلال لقاء عون مع وفد فلسطيني برئاسة الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني محمود عباس، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ياسر عباس، في القصر الرئاسة بالعاصمة بيروت، وفق بيان صدر عن المكتب الإعلامي لعون.

ونقل البيان عن عون تأكيده على "أهمية التزام الجانب الفلسطيني بقرار حصرية السلاح والتعاون مع الأجهزة الامنية اللبنانية وتنفيذ الخطوات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا السياق".

وأشار إلى أهمية تغليب الخيار الدبلوماسي، واستكمال الحوار اللبناني الفلسطيني، عبر اللجنة التي شكلت في مجلس الوزراء.

وأفاد البيان بأن الوفد استعرض، خلال اللقاء، "واقع الفلسطينيين في لبنان، وضرورة استكمال تطبيق التفاهم اللبناني الفلسطيني بشأن تسليم السلاح داخل المخيمات إلى الجيش اللبناني".

كما تطرق الوفد إلى الأوضاع في الضفة الغربية والمعاناة التي يعيشها الفلسطينيون نتيجة استمرار الاعتداءات الاسرائيلية والحصار الاقتصادي المفروض على الضفة.

وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر 2025، استُكملت الدفعة الخامسة من عملية تسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية جنوب نهر الليطاني، في إطار المسار المتدرّج الهادف إلى إنهاء ملف السلاح الفلسطيني بشكل كامل، وفق بيان للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني.

في 21 آب/ أغسطس 2025، بدأت عملية تسليم الدفعة الأولى من سلاح المخيمات الفلسطينية في مخيم برج البراجنة الواقع في ضاحية بيروت الجنوبية.

وفي 5 آب/ أغسطس 2025، أقرّ مجلس الوزراء اللبناني حصر السلاح، بما فيه سلاح "حزب الله"، بيد الدولة، وكلف الجيش بوضع خطة لهذا الغرض قبل نهاية الشهر وتنفيذها قبل نهاية 2025.

وفي 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن الجيش أن خطته لحصر السلاح "حققت أهداف مرحلتها الأولى في جنوب نهر الليطاني، ودخلت مرحلة متقدمة"، محذرا من أن اعتداءات إسرائيل واحتلالها مواقع لبنانية "يؤثر سلبا" على استكمالها.