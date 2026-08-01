إصابة ضابط إسرائيلي بجراح إثر اشتباك مسلّح وتفجير منازل في جنوب لبنان

أطلق زورق حربي إسرائيلي رشقات نارية باتجاه مراكب صيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري، مقابل بلدة البياضة، في محاولة لمنعهم من الصيد في المنطقة، دون وقوع إصابات.

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إصابة ضابط مقاتل بجروح متوسطة خلال اشتباك مسلّح جرى في جنوب لبنان الليلة الماضية.

وقال إن الضابط نُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الضابط أُصيب خلال اشتباك مع مسلحين في جنوب لبنان.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن مقاتلين من حزب الله تصدوا لقوة إسرائيلية من وحدة "إيغوز"، حاولت التسلل إلى منطقة مرتفعات علي الطاهر، واشتبكوا معها، ما أدى إلى إصابة الضابط.

وبحسب الإذاعة، تنشط القوات الإسرائيلية في المنطقة، فيما يُحاصر عشرات المسلحين داخل أنفاق تحت الأرض.

وفي سياق مواصلة الاحتلال اعتداءاته المتكررة على لبنان، أطلق زورق حربي إسرائيلي رشقات نارية باتجاه مراكب صيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري، مقابل بلدة البياضة، في محاولة لمنعهم من الصيد في المنطقة، دون وقوع إصابات.

كذلك، فجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددًا من المنازل في بلدتي برعشيت وحداثا بقضاء بنت جبيل، وأضرمت النيران في منازل أخرى.