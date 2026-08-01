الأمم المتحدة تدعو إلى وضع حد للتصعيد الإسرائيلي في وتيرة التدمير جنوبي لبنان

قالت الأمم المتحدة إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا، ودعت إلى ضرورة وضع حد لهذا التصعيد في وتيرة التدمير.

أعربت الأمم المتحدة، السبت، عن قلقها البالغ إزاء عمليات الهدم والتفجير التي تنفّذها إسرائيل في جنوب لبنان، على الرغم من وقف معلن لإطلاق النار بين الجانبين.

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وقالت المنظمة الأممية في بيان، إن "حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا، لما تُخلّفه من آثار مدمّرة على البنى التحتية المدنية، والتراث الثقافي، والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية".

وشدّدت على ضرورة وضع حدّ "لهذا التصعيد في وتيرة التدمير"، إذ أن "القنوات الدبلوماسية متاحة لمعالجة أي مسائل عالقة".

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، بأن غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقا في جنوب البلاد، أسفرت السبت عن إصابة شخصين.

وجاء البيان غداة تنفيذ الجيش الإسرائيلي ليل الخميس – الجمعة، تفجيرات ضخمة في محيط منطقة قلعة الشقيف التاريخية في جنوب لبنان، التي أدرجتها منظمة "يونسكو" بصفة عاجلة ضمن قائمتها للتراث العالمي المهدد بالخطر.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير أمنه يسرائيل كاتس قد أعلنا في بيان مشترك، أن الجيش دمّر "الأنفاق في منطقة قلعة الشقيف" باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات.

وذكر الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن عمليات التفجير التي تنفذها إسرائيل في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، تشكّل "تهديدا مباشرا" لاتفاق الإطار بين البلدين.

ورأى أن "توقيت هذه الاعتداءات" قبل أيام من جولة مباحثات جديدة بين لبنان وإسرائيل في روما "يبعث برسائل سلبية ويقوض الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الاستقرار".

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/ يونيو اتفاق إطار يُفترض بموجبه أن ينتشر الجيش اللبناني في "مناطق تجريبية" بعد انسحاب إسرائيل منها، ويعمل على نزع سلاح الحزب فيها وحظر أي وجود عسكري لأي مجموعة خارج القوى الحكومية، على أن يشكّل ذلك تجربة لانسحاب إسرائيلي تدريجي من مناطق أخرى.