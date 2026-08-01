الكويت: اعتراض مسيّرات إيرانية استهدفت منشآت حيوية دون إصابات

قال الجيش في بيان مقتضب إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية"، من دون تقديم تفاصيل فورية بشأن مصدرها أو المواقع المستهدفة.

أعلن الجيش الكويتي أن طائرات مسيّرة أُطلقت من إيران استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية داخل أراضي البلاد، من بينها منشأة حكومية شمالي الكويت ومركبات تابعة لشركات مدنية. وأوضح أن شظايا عمليات الاعتراض تسببت في أضرار مادية، دون تسجيل أي إصابات.

وقال الجيش في بيان سابق مقتضب إن "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حاليًا لهجمات طائرات مسيّرة معادية"، من دون تقديم تفاصيل فورية بشأن مصدرها أو المواقع المستهدفة.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات بشأن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجمات.

ويأتي ذلك بعدما أعلن الجيش الإيراني، أمس الجمعة، تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة على منشآت عسكرية أميركية في الكويت، قال إنها استهدفت حظائر طائرات وأنظمة اتصالات ومستودعات معدات في قاعدة "أحمد الجابر" الجوية.

وذكرت طهران أن الهجمات جاءت ردًا على الغارات الأميركية الأخيرة على إيران، ولا سيما الهجوم على جزيرة قشم، الذي قالت إنه أوقع قتلى.

ويتزامن التطور مع تقارير أميركية تحدثت عن استعداد الولايات المتحدة وإسرائيل لاحتمال شن حملة قصف واسعة تستهدف منشآت مرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني، قد تشمل محطات توليد الكهرباء والمصافي وبنى تحتية أخرى.

كما تتصاعد التوترات البحرية في المنطقة، في ظل تشديد إيران القيود على المرور عبر مضيق هرمز، واستمرار الولايات المتحدة في فرض حصار بحري وتحويل مسار سفن تجارية تقول إنها لا تلتزم به.

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