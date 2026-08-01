الحوثيون ينفون اعتزامهم فرض رسوم على السفن العابرة لمضيق باب المندب

جاء النفي عقب تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن الحوثيين، يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد إعلانهم حصارا بحريا على السعودية.

نفى مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين في اليمن، اليوم السبت، التقارير التي تحدثت عن اعتزام الجماعة فرض رسوم على السفن التجارية العابرة لمضيق باب المندب، مؤكدا أن المرور عبر الممر المائي الإستراتيجي لا يزال مجانيا.

وجاء النفي عقب تقرير لوكالة "رويترز" أفاد بأن الحوثيين، يدرسون فرض رسوم على السفن التجارية المبحرة عبر جنوب البحر الأحمر، وذلك بعد إعلانهم حصارا بحريا على السعودية.

وبحسب التقرير، ناقش مسؤولون حوثيون الاقتراح مع مسؤولين إيرانيين خلال زيارة إلى طهران في تموز/ يوليو الماضي، من دون تحديد جدول زمني محتمل لتطبيقه.

وأكد المركز أن خدمة العبور الآمن للسفن «مجانية واختيارية»، مشددا على أن أي شخص أو جهة تطلب مبالغ مالية مقابل عبور مضيق باب المندب أو إصدار تصريح للعبور الآمن، لا تمثل المركز أو السلطات التابعة للحوثيين في اليمن بأي صفة.

كما دعا شركات الشحن إلى عدم دفع أي مبالغ أو تقديم بيانات إلى أشخاص أو جهات غير مخولة.