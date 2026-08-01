دول الخليج تعيد رسم خريطة تصدير النفط بعيدا عن هرمز

بحسب الوكالة الدولية للطاقة، كانت السعودية تضخ قبل اندلاع الحرب في أواخر شباط/فبراير، نحو مليوني برميل يوميا من النفط الخام عبر خط أنابيبها الشرقي الغربي الذي يربط بقيق، قرب ساحل الخليج، بميناء ينبع على البحر الأحمر.

دفع تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الدول الخليجية المنتجة للنفط إلى تسريع خططها لإيجاد مسارات تصدير بديلة، من خلال الإعلان عن سلسلة من مشاريع خطوط الأنابيب أو إعادة إحياء مشاريع كانت متوقفة.

في ما يلي عرضٌ تفصيلي لأبرز المقترحات.

المشهد الإقليمي

أظهرت بيانات الوكالة الدولية للطاقة أن إجمالي صادرات النفط الخام عبر مضيق هرمز بلغ 14,95 مليون برميل يوميا خلال العام 2025.

وقال أندرو ويلسون، من شركة "بي آر إس" لوساطة الشحن، لوكالة فرانس برس، إن إيران صدّرت نحو 1,69 مليون برميل يوميا، ومن المتوقع أن تستمر في الاعتماد على مضيق هرمز على المدى البعيد نظرا إلى سيطرتها عليه.

وأضاف "ستستمر إيران في زيادة إنتاجها النفطي إلى أقصى حد ممكن، وستواصل تصدير أكبر كميات ممكنة إلى الصين. هذا لا يطرح لها مشكلة كرى".

ومن أصل الـ 13,26 مليون برميل المتبقية، تشير بيانات رسمية وخبراء في القطاع إلى أنه يمكن مستقبلا إعادة توجيه ما يصل إلى 11,5 مليون برميل يوميا من خلال تشغيل خطوط الأنابيب الحالية بكامل طاقتها وإنجاز المشاريع المزمع تنفيذها.

السعودية

بحسب الوكالة الدولية للطاقة، كانت السعودية تضخ قبل اندلاع الحرب في أواخر شباط/فبراير، نحو مليوني برميل يوميا من النفط الخام عبر خط أنابيبها الشرقي الغربي الذي يربط بقيق، قرب ساحل الخليج، بميناء ينبع على البحر الأحمر.

في آذار/ مارس 2025، أعلنت شركة "أرامكو" السعودية أنها زادت الطاقة التشغيلية لخط الأنابيب إلى 7 ملايين برميل يوميا، ما يتيح لها طاقة فائضة قدرها 5 ملايين برميل يوميا لتصدير الخام الذي كان يمر سابقا عبر مضيق هرمز.

كما تعتزم الرياض تنفيذ توسعة إضافية لخط الأنابيب بقدرة تصل إلى مليوني برميل يوميا، بحسب معهد أبحاث الطاقة الأميركي.

وأشار المعهد إلى أن طبيعة هذه التوسعة لا تزال "غير واضحة"، ولم يُعرف ما إذا كانت ستتم عبر تطوير خط الأنابيب الحالي أو من خلال إنشاء خط أنابيب جديد مواز له.

وقال ويلسون لوكالة فرانس برس إن المشروع قد يُنجز بحلول 2030-2031.

الإمارات

قبل اندلاع الحرب، كانت الإمارات تنقل نحو 1,1 مليون برميل يوميا من النفط عبر خط أنابيب أبوظبي للنفط الخام (ADCOP)، الممتد من الحقول النفطية الداخلية إلى ميناء الفجيرة على خليج عُمان، متجاوزة مضيق هرمز.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة بأن الطاقة الاستيعابية لخط الأنابيب تصل إلى 1,8 مليون برميل يوميا، مما يتيح هامشا إضافيا قدره 0,7 مليون برميل يوميا.

وأعلنت الإمارات في أيار/مايو تسريع وتيرة إنشاء خط أنابيب ثان مواز للخط القائم، على أن يمتد إلى الساحل الشمالي للبلاد، بما يتيح تصدير النفط الخام المنتج شمال مضيق هرمز من دون المرور عبره.

وأوضح المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي أن المشروع سيضاعف الطاقة التصديرية عبر ميناء الفجيرة، ومن المقرر أن يبدأ تشغيله العام المقبل.

العراق

أفادت وزارة الخارجية الأميركية في تموز/يوليو بأن العمل جارٍ على خطط لإعادة تشغيل خط أنابيب رئيسي يربط حقول النفط في العراق بالساحل السوري على البحر الأبيض المتوسط.

وأشارت الوزارة إلى أن واشنطن تشرف على ائتلاف دولي "لتنفيذ الجوانب الفنية والمالية لهذا المشروع"، الذي يُتوقع أن تبلغ طاقته الاستيعابية الأولية مليوني برميل يوميا.

لم يتم تحديد أي جدول زمني للمشروع، فيما حذّر ويلسون من أن التحديات السياسية والاستثمارية قد تعرقل تقدمه وتؤخر تنفيذه.

الكويت والبحرين

لا يوجد حاليا في الكويت أو البحرين خط أنابيب يتجاوز مضيق هرمز.

مع ذلك، أجرت الدولتان مؤخرا محادثات مع السعودية بشأن إمكانية ربط منشآتهما بشبكة خطوط الأنابيب التابعة لها، بحسب الوكالة الدولية للطاقة.