نقل حاكم مصرف لبنان السابق من المستشفى إلى السجن

أُودع حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، السجن تنفيذًا لقرار قضائي، بعد انتهاء احتجازه تحت حراسة أمنية في المستشفى، على خلفية ملاحقته بتهم تتعلق بالاختلاس والإثراء غير المشروع.

صرّح مسؤول قضائي لوكالة "فرانس برس" بأن حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، قد نُقل إلى السجن يوم السبت، بعد أن كان يخضع لحراسة أمنية في أحد المستشفيات.

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وقال المسؤول إن سلامة الذي أصيب بوعكة صحية في أثناء توجهه إلى المحكمة لمواجهة تهم الاختلاس والإثراء غير المشروع، "أُدخل إلى السجن وأصبح في عداد الموقوفين الموجودين فيه"، بأمر من النائب العام التمييزي.

وأضاف أن "الوضع الصحي لسلامة سيبقى موضع متابعة، وفي حال استدعت حالته تلقي علاج طبي أو نقله إلى المستشفى، فسيُتخذ الإجراء القانوني والطبي المناسب عند الضرورة".

وكان من المقرر أن يمثل سلامة أمام المحكمة يوم الخميس الماضي، بعدما تقدم حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بشكوى ضده.

وإثر تغيبه، أصدر النائب العام التمييزي إشارة إلى السلطات بإحضاره إلى المحكمة. إلا أن سلامة قرر الذهاب طوعا قبل أن يشعر بوعكة صحية في الطريق أُجلت بسببها الجلسة، وفق ما أفاد حينها مسؤول تحدث شرط عدم الكشف عن هويته.

وفي وقت لاحق من يوم الخميس، تبيّن للنيابة العامة التمييزية أن سلامة لم ينقل إلى طوارئ المستشفى، ولم يعثر عليه في ثلاثة عناوين مدونة له، ما اضطر القاضي إلى إصدار بلاغ بحث وتحرّ، واعتباره ممتنعا عن المثول أمام القضاء.

وبعد التأكد من وجود سلامة داخل مستشفى خارج بيروت، أمر القاضي بتنفيذ بلاغ البحث والتحري، وتحويله إلى موقوف.

كما طلب من الأجهزة الأمنية تعزيز الإجراءات الأمنية في الجناح الذي يمكث فيه سلامة وعلى مداخل المستشفى، مع مراقبة حركة الزوار إلى جناحه، بحسب المصدر نفسه.

والشهر الماضي، وبسبب تدهور حالته الصحية، عُقدت جلسة استجواب أولية لسلامة في منزله.

وكان مصرف لبنان قد أبلغ "فرانس برس" في وقت سابق أنه "ضحية اختلاس أموال بلغت قيمتها مئات ملايين اليورو، ارتكبه حاكم مصرف لبنان السابق وعدد من المحيطين به".

ويُتهم سلامة، الذي تولى حاكمية مصرف لبنان من عام 1993 حتى تموز/ يوليو 2023، بجمع ثروة خلال توليه منصبه، بالإضافة إلى اتهامات عدة أخرى تشمل الاختلاس والتهرب الضريبي، ويخضع لتحقيقات داخل لبنان وخارجه.

وينفي سلامة، البالغ 76 عاما، باستمرار ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أنه يستخدم "كبش فداء" لتحميله مسؤولية الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ عام 2019.