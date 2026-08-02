السودان تستقبل مئات الإثيوبيين الهاربين من الحرب

فرّ مئات المدنيين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى السودان خلال اليومين الماضيين، مع تجدد المواجهات المسلحة قرب الحدود بين القوات الفيدرالية الإثيوبية و"جبهة تحرير تيغراي"، ووصل بين النازحين جرحى تلقوا العلاج الأولي داخل السودان

عبر مئات الإثيوبيين من إقليم تيغراي في شمال البلاد إلى السودان المجاور خلال اليومين الماضيين، هربا من معارك نشطة قرب الحدود، بحسب إفادات مصادر أمنية وطبية سودانية.

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ويأتي تدفق النازحين فيما لا يزال السودان نفسه غارقا في حرب دامية، بين الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ نيسان/ أبريل 2023.

وقال عضو في "جبهة تحرير شعب تيغراي"، إن اشتباكات استخدمت فيها المدفعية الثقيلة والطائرات المسيّرة اندلعت في وقت مبكر من يوم السبت بين الجيش الإثيوبي ومتمردين من تيغراي، في منطقة شريرينا بغرب الإقليم قرب الحدود السودانية، واستمرت حتى نحو الساعة الخامسة عصرا (15,00 ت غ).

وأفاد مصدر أمني سوداني في بلدة حمدايت الحدودية بأن الوافدين من تيغراي شملوا مقاتلين جرحى، فيما قال مصدر طبي في مركز صحي حدودي إن المصابين تلقوا الإسعافات الأولية قبل نقلهم إلى منطقة الهشابة، الواقعة على مسافة 15 كيلومترا داخل الأراضي السودانية، حيث يقيم آلاف النازحين جراء حرب تيغراي بين عامي 2020 و2022.

وأفاد سكان على الجانب السوداني من الحدود بسماع دوي انفجارات، وإطلاق نار كثيف طيلة فترة الاشتباكات.

وقال شاهد في ود الحليو، على مسافة نحو 40 كيلومترا من الحدود، إنه سمع ثلاثة انفجارات قوية صباح يوم السبت.

ونقلت عنه وكالة "فرانس برس" قوله: "سمعت صباح اليوم أصوات ثلاثة انفجارات قوية جدا. والآن الساعة الرابعة والنصف بالتوقيت محلي أسمع صوت إطلاق نار شديد"، مشيرا إلى أن أهالي قرية القضيمة القريبة فرّوا من منازلهم وعبروا نهر ستيت إلى الضفة الغربية.

وقال شاهد آخر في حمدايت إن دوي الانفجارات سُمع طيلة يوم السبت، وقال: "شاهدت طائرات جنوب غرب حمدايت".

واتهمت "جبهة تحرير شعب تيغراي"، السبت، الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بشنّ ما وصفته بأنه "هجوم بري واسع"، من دون أن ترد السلطات في الحال على هذه الاتهامات.

وتحشد القوات الفدرالية الإثيوبية وقوات تيغراي منذ أشهر على حدود الإقليم الشمالية، ما يثير مخاوف من تجدد النزاع بين الجانبين بعد أقل من أربع سنوات على الحرب التي أوقعت ما لا يقل عن 600 ألف قتيل، وفق الاتحاد الإفريقي.

ويأتي التصعيد الأخير أيضا في ظل توتر العلاقات بين إثيوبيا والسودان، فقد اتهمت إثيوبيا في أيار/ مايو الماضي الجيش السوداني بدعم "مرتزقة" مرتبطين بـ"جبهة تحرير شعب تيغراي"، في حين اتهم السودان أديس أبابا بالسماح بشن هجمات بطائرات مسيّرة من أراضيها بالتنسيق مع الإمارات.

وتُتهم الإمارات بأنها الداعم الرئيس لميليشيات "قوات الدعم السريع".