المغرب: ارتفاع عدد ضحايا موجة الهجرة إلى سبتة إلى 72 قتيلا

أعلنت السلطات في سبتة الإسبانية ارتفاع عدد ضحايا موجة العبور الجماعي الأخيرة من المغرب إلى 72 قتيلا، فيما عاد معظم المهاجرين إلى الأراضي المغربية، مع استمرار تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود، وتأتي الأزمة وسط توتر سياسي بين مدريد والرباط

لقي 72 شخصا، على الأقل، حتفهم إبان تدفّق عشرات آلاف المهاجرين من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني الأسبوع الماضي، وفق حصيلة جديدة أعلنتها سلطات المدينة اليوم، الأحد.

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وعاد معظم الأشخاص الذين دخلوا إلى سبتة، المقدّر عددهم بحوالى 60 ألفا إلى المغرب، بحسب ما أفادت السلطات الإسبانية.

وقال المندوب الحكومي في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو، للصحافيين اليوم الأحد عن حصيلة الضحايا، إنّ "آخر رقم لدينا هو 72" شخصا، وكانت آخر حصيلة أفادت عن مصرع 67 شخصا.

وقامت الشرطة والقوات الإسبانية بدوريات في شوارع سبتة، مع عودة الأوضاع إلى طبيعتها في المنطقة.

ولم تكن هناك سوى مجموعات صغيرة من المهاجرين يتجوّلون في المدينة، بعدما عاد معظم الذين عبروا الحاجز الحدودي طواعية إلى المغرب في غضون 48 ساعة.

ورصدت وكالة "فرانس برس" يوم أمس، السبت، قاصرين مهاجرين يتجولون في منطقة صناعية مهجورة في سبتة، فيما شوهد آخرون نائمين على الأرصفة في الخارج.

وقال أحد البالغين القلائل في المكان، وهو مغربي يُدعى عزيز دبش (41 عاما)، إن "جميع الأطفال هنا يريدون الذهاب إلى إسبانيا".

وتسبّبت أكبر موجة هجرة إلى سبتة في أزمة دولية لإسبانيا، التي لقيت انتقادات حادة من شركاء أوروبيين ومن الولايات المتحدة بسبب سياساتها المتعلّقة بالهجرة.

وقد احتجز جنود إسبان مجموعة من تسعة مهاجرين خارج مشروع سكني قرب ميناء سبتة، بدوا متعبين خلال جلوسهم على الرصيف تحت حراستهم، بحسب ما أفاد مراسل وكالة "فرانس برس".

وكانت وحدة إنقاذ تمشط المياه المحيطة بالحاجز الحدودي في قوارب مطاطية صغيرة، حيث عززت السلطات الإسبانية الأمن بحاجز عائم جديد بطول 500 متر.

الحاجز العائم (Getty Images)

كما أنزل الحرس المدني الإسباني مهاجرين من حافلة، لمرافقتهم إلى الحدود عودة إلى المغرب.

شائعات

اتهمت إسبانيا عصابات إجرامية بنشر شائعات، مفادها أنّ حكما صدر مؤخرا عن المحكمة العليا الإسبانية سيسمح للمهاجرين بالمرور بسهولة أكبر.

وأشار بعض المحلّلين إلى احتمال أن يكون المغرب قد سمح للمهاجرين بعبور الحدود لممارسة ضغط دبلوماسي على إسبانيا، بعد تحسّن علاقاتها مع الجزائر، العدو اللدود للرباط.

وفي العام 2021، عبر حوالى 10 آلاف مهاجر إلى سبتة، مستغلّين تخفيف المغرب لضوابط الحدود وسيلة للضغط على إسبانيا.

جنود إسبانيون يراقبون مهاجرين مغاربة (Getty Images)

وحتى الآن، لم تُصدر السلطات المغربية أي تصريح رسمي بشأن الأزمة.

وقال بعض من عبروا الحدود إنهم سمعوا أنها مفتوحة، في حين اتهمت مدريد "مافيات" بالوقوف وراء شائعات بهذا الشأن.

وأعلن الاتحاد الأوروبي، السبت، أنّ وزراء داخليته سيعقدون اجتماعا عبر الفيديو يوم الثلاثاء القادم، بعدما أصدرت 22 دولة عضوا في التكتل رسالة مفتوحة مشتركة تدعو إلى عقده للاتفاق على استجابة سريعة ومنسّقة، ولمنع المزيد من عمليات العبور غير المنضبطة.

وأعلنت إيطاليا السبت تعليق العمل باتفاقية "شنغن" مع إسبانيا مدة شهر.

من جانبه، ندّد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، يوم أمس السبت بالموقف "الأناني" لبعض بلدان الاتحاد الأوروبي، وذلك في رسالة رسمية اطلعت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها