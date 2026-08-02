لبنان: إصابة 5 عسكريين في الجنوب والاعتداءات الإسرائيلية تتواصل

الجيش اللبناني يعلن إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في استهداف إسرائيلي لآلية للجيش جنوبي لبنان، بالتزامن مع تفجيرات في بنت جبيل وتحليق مسيّرات فوق بيروت.

جنود من الجيش اللبناني في منطقة زوطر الغربية، 31 تموز الماضي (Getty Images)

أعلن الجيش اللبناني، مساء الأحد، أن إصابة خمسة من عسكرييه في بلدة كفرا بقضاء بنت جبيل، جنوبي البلاد، نجمت عن انفجار "جسم مشبوه"، متراجعًا بذلك عن بيان أولي أفاد فيه بأنهم أُصيبوا جراء "استهداف إسرائيلي معاد"، فيما تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق جنوبية عدة.

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وقال الجيش اللبناني، في بيان لاحق: "إلحاقًا بالبيان السابق المتعلق بإصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة، ونتيجة الكشف الذي أجرته الوحدة المختصة، تبين أن الانفجار ناجم عن جسم مشبوه".

وكانت قيادة الجيش قد أعلنت في وقت سابق "إصابة خمسة عسكريين بجروح طفيفة في بلدة كفرا – بنت جبيل جراء استهداف إسرائيلي معاد، أثناء مواكبة آلية للجيش الأهالي في البلدة".

ولم يوضح البيان اللاحق طبيعة الجسم المشبوه أو مصدره، كما لم يورد تفاصيل إضافية بشأن ملابسات الانفجار أو الأضرار التي لحقت بآلية الجيش.

وفي حادثة أخرى، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية اللبنانية بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية ألقت قنبلة عند مفترق بلدة صربين بقضاء بنت جبيل، باتجاه سيارة مدنية كانت تواكبها آلية للجيش اللبناني.

وأضافت الوكالة أن الاعتداء أسفر عن إصابة مدنيين وعنصرين من الجيش، من دون أن تورد حصيلة محددة لعدد المصابين المدنيين أو تفاصيل عن حالتهم الصحية.

وفي تطورات متزامنة، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي تفجيرات واسعة في بلدة كونين بقضاء بنت جبيل، سُمع صداها في مناطق جنوبية عدة، بحسب الوكالة اللبنانية.

وأضافت الوكالة أنه "سُمعت بعد منتصف الليل أصوات تفجيرات معادية في محيط بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل"، من دون ورود معلومات فورية عن إصابات أو أضرار.

كما حلّق طيران مسيّر إسرائيلي فوق العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية، في استمرار للانتهاكات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية.

وتأتي الاعتداءات رغم توقيع بيروت وتل أبيب، في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاق الإطار برعاية أميركية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب نزع سلاح الجماعات المسلحة.

غير أن إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان، الذي بدأته في 2 آذار/ مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، وأسفر عن استشهاد 4,333 شخصًا وإصابة 12,236 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.