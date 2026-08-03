قصف وتفجيرات إسرائيلية متواصلة جنوبي لبنان عشية استئناف المفاوضات

سجلت العديد من الخروقات الإسرائيلية خلال الليلة الماضية وفجر اليوم مع تواصل القصف والتفجيرات وإلقاء القنابل في جنوب لبنان، وذلك عشية استئناف المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في روما غدا.

تواصل القصف والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان، إذ سجلت خلال الليلة الماضية وفجر اليوم العديد من الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار الهش والاتفاق الإطاري الموقع بين بيروت وتل أبيب في عدة مناطق وبلدات لبنانية، وذلك عشية استئناف المفاوضات في العاصمة الإيطالية روما غدا.

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ونفذ الطيران الإسرائيلي غارة بعد منتصف الليل على مرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوقا، ملقيا صاروخي جو – أرض على المنطقة أحدث انفجارهما دويا قويا تردد صداه في بلدات المنطقة؛ بحسب ما أوردت الوكالة اللبنانية.

وقالت إن القوات الإسرائيلية ألقت ليلا قنابل فوسفورية حارقة، تسببت باندلاع النار في كروم الزيتون والصنوبر في بلدات يارون وهارون ومدينة بنت جبيل.

كما ألقت مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد.

وأطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة الناقورة؛ بحسب الوكالة اللبنانية.

من جهة أخرى، لا تزال منطقة صور وخصوصا قرى وبلدات القطاع الغربي، تعيش حالة من الهلع الشديد بسبب إقدام الجيش الإسرائيلي على نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون، إذ شوهدت ألسنة اللهب ليلا من مدينة صور بعد التفجير.

وأصيبت مركبة عنصر في الجيش اللبناني أثناء مروره بمنطقة الحمام مع قيام الجيش الإسرائيلي بعملية تمشيط في بلدة الخيام، من دون تسجيل أي إصابات؛ وفق ما أفادت الوكالة اللبنانية.

كما قام الجيش الإسرائيلي بعملية إحراق لكروم الزيتون في بلدة يارون بقضاء بنت جبيل.

ومن المقرر أن يجري لبنان وإسرائيل، بين الرابع والسادس من آب/ أغسطس الجاري، جولة مفاوضات جديدة في العاصمة الإيطالية روما، لمواصلة العمل على تنفيذ الاتفاق الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وتأتي هذه الخروقات رغم توقيع إسرائيل ولبنان في 26 حزيران/ يونيو الماضي، اتفاق الإطار برعاية أميركية، والذي ينص على انسحاب إسرائيلي تدريجي من لبنان مقابل انتشار الجيش اللبناني، إلى جانب نزع سلاح حزب الله.

غير أن إسرائيل تواصل عدوانها على لبنان، الذي بدأته في 2 آذار/ مارس الماضي، على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية المشتركة على إيران، وأسفر عن استشهاد 4,333 شخصًا وإصابة 12,236 آخرين، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.