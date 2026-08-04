قصف وتفجيرات إسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع مفاوضات روما

يتواصل القصف والتفجيرات الإسرائيلية في جنوب لبنان بالتزامن مع جولة المفاوضات السابعة التي تستضيفها العاصمة الإيطالية روما، وبدأت الثلاثاء لتستمر لغاية 6 آب/ أغسطس الجاري.

نفذ الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، مع تواصل القصف والتفجيرات والخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالتزامن مع جولة سابعة من المفاوضات بين بيروت وتل أبيب في العاصمة الإيطالية روما.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوردت الوكالة اللبنانية، أن مسيّرة إسرائيلية جددت غارتها لموقع في حي الرويس ببلدة النبطية الفوقا، بعدما كانت قد استهدفته بغارة عصر الثلاثاء.

كما نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات تفجير كبيرة في منطقة المشاع بين بلدتي المنصوري ومجدل زون في قضاء صور وفي بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بلدة عيتا الجبل وأطراف بلدة حداثا بقضاء بنت جبيل، تزامنا مع تحليق للطيران المسيّر والاستطلاعي في الأجواء.

ورصدت الوكالة اللبنانية قيام الجيش الإسرائيلي بعملية سحب لآلية عسكرية كانت قد أصيبت سابقا بهجمات لحزب الله في منطقة وادي السلوقي.

كما جرى رصد تقدم عدد من دبابات "ميركافا" ترافقها جرافة (D9) باتجاه أطراف بلدتي حداثا – عيتا الجبل، حيث عمدت إحدى الدبابات إلى إطلاق قذيفة باتجاه أحد المنازل في المكان.

وأعلن الجيش اللبناني ضبط صواريخ وكمية كبيرة من الذخائر الحربية في بلدة عرسال، "بعدما جرى تهريبها من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية"؛ بحسب ما جاء في بيان له.

وفي الأثناء، تجري جولة مفاوضات سابعة بين لبنان وإسرائيل في روما، إذ تطالب بيروت بتحديد "مناطق تجريبية جديدة تشمل بنت جبيل والخيام"، وتجديد وقف إطلاق النار، في ظل تواصل خروقات جيش الاحتلال.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية الأميركية عقب اختتام اليوم الأول من المفاوضات، إن "مناقشات روما تجمع الفرق الفنية من لبنان وإسرائيل بهدف المضي في تنفيذ الاتفاق الثلاثي"، وأضافت أن "الولايات المتحدة ملتزمة بالكامل بدعم حكومتي إسرائيل ولبنان لضمان التقدم في المفاوضات".

وأشارت إلى أن المفاوضات في روما ستستمر لغاية 6 آب/ أغسطس الجاري.