مفاوضات روما: لبنان يطالب بتحديد "مناطق تجريبية" جديدة وتجديد وقف النار

طالب الوفد اللبناني بمفاوضات روما بتجديد وقف إطلاق النار وتحديد مناطق تجريبية جديدة كبنت جبيل والخيام لبدء الانسحابات والانتشار العسكري، وسط تراجع إسرائيلي عن ترسيم الحدود البرية، ورفض من حزب الله للمفاوضات المباشرة.

من مكان انعقاد المفاوضات في روما (Getty Images)

طالب الوفد اللبناني المشارك في مفاوضات روما التي تُجرى مع إسرائيل، اليوم الثلاثاء، بتحديد "مناطق تجريبية" جديدة، وتجديد وقف إطلاق النار، في ظلّ تواصُل خروقات جيش الاحتلال.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في وقت سابق اليوم، بأن "الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية برعاية أميركية، قد انطلقت اليوم في العاصمة الإيطالية روما، وبمشاركة وفدين من الجانبين، لبحث ملفات مرتبطة بتنفيذ اتفاق الإطار".

ونقل "التلفزيون العربي" عن مصادر لبنانية، أن "الوفد اللبناني في روما، طالب بتجديد وقف إطلاق النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية".

وأضافت المصادر أن "لوفد اللبناني طالب بتحديد مناطق نموذجية جديدة، تشمل بنت جبيل والخيام".

وأشارت إلى أن "الوفد الإسرائيلي تراجَع عن موقفه السابق، بشأن ترسيم الحدود البرية".

وأبرم لبنان وإسرائيل في 26 حزيران/ يونيو اتفاق إطار بعد خمس جولات تفاوضية، ينصّ خصوصا على نزع سلاح حزب الله وانسحاب جيش الاحتلال تدريجيا من الأراضي التي يحتلها في جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني بدءا من "مناطق تجريبية".

ونتج من الجولة السابقة التي استضافتها روما، اتفاق على انسحاب الجيش الإسرائيلي من أطراف بلدة زوطر الغربية، إحدى "المناطق التجريبية" بموجب الاتفاق، قبل أن ينتشر فيها الجيش اللبناني الذي سمح لسكانها بالدخول إليها، بعد أعمال مسح وكشف.

وأكد رئيس الحكومة اللبنانية، نواف سلام، خلال ترؤسه اجتماعا للحكومة، أمس الإثنين، "السعي إلى انسحابات إسرائيلية متتالية من الأراضي اللبنانية، وصولا إلى الانسحاب الكامل من لبنان".

وإلى جانب الانسحاب من مناطق تجريبية جديدة، يطالب لبنان إسرائيل بوقف عمليات الهدم والتفجير الواسعة النطاق التي تنفذها في جنوب لبنان، وطال آخرها الأسبوع الماضي محيط قلعة الشقيف التاريخية.

وجدّد حزب الله، اليوم الثلاثاء، على لسان أمينه العام، نعيم قاسم، رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، مضيفا أنها "لن تجلب للبنان إلا العار والذل والخيبة، والتنازلات المتتالية".

واتهم قاسم في كلمة مصوّرة، السلطة السياسية في لبنان بأنها "كانت عونا لإسرائيل بدل أن تكون عونا لسيادة لبنان"، من خلال مضيّها في المفاوضات التي قال إنها منحت إسرائيل "مكتسبات سياسية".

وعدّ أن الرئيس اللبناني، جوزيف عون، "لم يعمل كحكم وجامع بل أصبح طرفا ومُفرّقا، وهذا ما لا ينسجم أبدا مع دوره ومع قوة لبنان".