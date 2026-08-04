واشنطن تقدم للأردن نحو 355 مليون دولار سنويا ضمن "اتفاقية أهداف إستراتيجية"

وقعت الولايات المتحدة والأردن على "اتفاقية أهداف إستراتيجية ثنائية تمتد لأربع سنوات، تلتزم (فيها واشنطن) بتقديم 354,6 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية للأردن".

وقعت واشنطن مع عمّان، الثلاثاء، اتفاقا تقدم بموجبه الولايات المتحدة للأردن مساعدات سنوية بقيمة 354,6 مليون دولار لمدة أربع سنوات، بهدف تعزيز فرص التجارة والاستثمار.

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وقالت السفارة الأميركية في عمان في بيان، إن البلدين وقعا "اتفاقية أهداف إستراتيجية ثنائية تمتد لأربع سنوات، تلتزم (فيها واشنطن) بتقديم 354,6 مليون دولار من المساعدات الخارجية الأميركية للأردن".

واورد البيان، أن "الاتفاقية تركز بشكل أكبر على فرص التجارة والاستثمار التجاري التي تعود بالنفع على العمال والشركات الأميركية".

كما تضمنت أن "تكون المساعدات الخارجية الأميركية أكثر تركيزا ومرونة وتنظيما في متابعة النتائج وحماية أموال دافعي الضرائب الأميركيين".

ويعد الأردن أحد أبرز حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ويرتبط معها بشراكة إستراتيجية طويلة الأمد.

وشاركت المملكة بفاعلية في التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، وتستضيف تدريبات وتعاونا عسكريا وأمنيا وثيقا مع واشنطن.

والاتفاقية جزء من المساعدات الأميركية السنوية، ولكنها "الأولى من نوعها، (وتشكل) محطة تاريخية في تنفيذ سياسة الرئيس دونالد ترامب ’أميركا أولا’ للمساعدات الخارجية"، بحسب بيان السفارة الأميركية.

وتقدم واشنطن مساعدات اقتصادية وعسكرية سنوية للمملكة بقيمة 1,65 مليار دولار.

ويواجه الأردن ضغوطا اقتصادية متزايدة، تصاعدت منذ جائحة كورونا وبفعل تداعيات الحرب في قطاع غزة، ثم الحرب بين إسرائيل والولايات من جهة وإيران من جهة أخرى، وما رافقها من تراجع في النشاط السياحي والاستثماري، واضطرابات في حركة التجارة الإقليمية.

وتعاني المملكة أساسا ارتفاعا للدين العام تجاوز 108% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، ونسب فقر وبطالة تقدر رسميا بنحو 16% في حين تقدرها أرقام غير رسمية بضعف ذلك.