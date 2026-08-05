استقرار الملاحة في هرمز وباب المندب وسط ضبابية بشأن محادثات إنهاء الحرب

تترقب أسواق الطاقة والتجارة العالمية تطورات الوضع في الممرات البحرية الحيوية بالشرق الأوسط، في ظل ارتباط حركة الملاحة بشكل مباشر بمسار التوترات السياسية والأمنية، وسط مساعٍ دولية لتجنب أي اضطرابات جديدة تؤثر على الإمدادات.

أظهرت بيانات تتبع السفن أن حركة الملاحة في اثنين من أهم الممرات البحرية في الشرق الأوسط، وهما مضيق هرمز ومضيق باب المندب، بقيت مستقرة إلى حد كبير يوم الثلاثاء، من دون تغيرات ملحوظة مقارنة باليوم السابق، رغم استمرار حالة الضبابية بشأن مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران.

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ووفقا لبيانات شركة "كبلر" المتخصصة في تتبع الشحن البحري، عبرت ثماني سفن مضيق هرمز، من بينها خمس ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع السائبة، وهو العدد نفسه المسجل في اليوم السابق.

ودخلت إلى المضيق ست سفن، بينها ثلاث ناقلات نفط وثلاث سفن شحن، فيما غادرت ناقلة غاز وناقلة نفط الممر البحري.

وتعد هذه الحركة محدودة مقارنة بالمعدلات المعتادة قبل اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 شباط/فبراير، حيث كانت تمر عبر مضيق هرمز يوميا نحو 130 إلى 140 سفينة، قبل أن تؤدي التطورات العسكرية ورد إيران بإغلاق الممر إلى تراجع كبير في حركة الملاحة.

وفي تطور مرتبط بحركة صادرات الطاقة، أظهرت بيانات "مجموعة بورصات لندن" وشركة كبلر عودة ناقلة الغاز الطبيعي المسال "مبارز"، التي تديرها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إلى الظهور خارج مضيق هرمز وهي تحمل شحنة تم تحميلها من جزيرة داس الإماراتية.

وأفادت البيانات بأن الناقلة غادرت جزيرة داس في 14 تموز/يوليو بعد تحميل الشحنة، وشوهدت آخر مرة داخل مضيق هرمز في 16 يوليو.

وتشير بيانات التتبع الحالية إلى أنها باتت قبالة الساحل الغربي للهند، حيث من المتوقع أن تصل إلى محطة داهيج في ولاية غوجارات الهندية في الخامس من آب/أغسطس لتفريغ حمولتها.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تتمكن فيها ناقلة الغاز الطبيعي المسال "مبارز" من مغادرة المضيق محملة بشحنات من جزيرة داس منذ بداية الحرب، بعدما تم تسليم شحنتين سابقتين إلى كل من الصين والهند. ولم تصدر شركة أدنوك تعليقًا على الأمر حتى الآن.

أما في مضيق باب المندب، فقد أظهرت بيانات كبلر عبور 20 سفينة يوم الثلاثاء، بواقع عشر سفن دخلت الممر المائي وعشر سفن غادرته، وهو العدد ذاته المسجل في اليوم السابق.

وشملت السفن الداخلة ست ناقلات نفط وثلاث سفن لنقل البضائع الجافة وناقلة غاز، بينما خرجت سبع ناقلات نفط وثلاث سفن للبضائع السائبة.

وأشار خبراء التتبع إلى أن بعض السفن قد تواصل الإبحار مع إيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها، ما يعني أن أعداد الحركة الفعلية قد تكون أعلى من الأرقام المرصودة.

وتأتي هذه التطورات في وقت قالت فيه قطر، يوم الثلاثاء، إن الوسطاء يحرزون تقدمًا في الجهود الرامية إلى إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط ودفعها إلى التراجع.

في المقابل، نفت طهران صحة تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن وجود محادثات جارية بالفعل بين الطرفين.