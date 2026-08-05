أحصت الأمم المتحدة عودة أكثر من 800 ألف نازح لبناني إلى مناطق سكنهم، بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء.

عاد أكثر من 800 ألف لبناني نزحوا على وقع الحرب الإسرائيلية إلى مناطقهم، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، بعد الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار وتوقيع اتفاق إطاري بين بيروت وتل أبيب.

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وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في تقرير، إن "821,077 شخصا بدأوا العودة إلى مناطقهم الأصلية حتى 30 تموز/ يوليو"، بينما لا يزال أكثر من 360 ألف شخص نازحين، نحو 26 ألفا منهم يقيمون في مراكز إيواء.

واتّسعت الحرب إلى لبنان بعد إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل ردا على اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي في أولى الضربات الأميركية الإسرائيلية على إيران. وردّت إسرائيل بغارات جوية واسعة وتوغل بري لجنوب لبنان.

ويعقد لبنان وإسرائيل جولة سابعة من المفاوضات برعاية أميركية في روما، بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، ويسعى فيها لبنان إلى تحقيق انسحابات إسرائيلية من مناطق جديدة في جنوب البلاد.

ورغم وقف إطلاق النار، تنفذ إسرائيل غارات وقصفا مدفعيا متقطعا، وتنفّذ عمليات هدم وتفجير واسعة النطاق في بلدات جنوبية.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، إن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية للمياه والكهرباء جراء الحرب أثّرت بشدة على حصول أكثر من 700 ألف شخص على المياه في جنوب لبنان، المنطقة التي شهدت القسم الأكبر من حركة النزوح خلال الحرب.

وبعد خمس جولات تفاوض في واشنطن، أبرم لبنان وإسرائيل في حزيران/ يونيو اتفاق إطار ينص على نزع سلاح حزب الله، وانسحاب إسرائيلي تدريجي من جنوب لبنان، وانتشار الجيش اللبناني في المنطقة، بدءا من "مناطق تجريبية".

لكن حزب الله رفض الاتفاق ويرفض تسليم سلاحه، وقال أمينه العام نعيم قاسم الثلاثاء، إن المفاوضات المباشرة لن تجلب للبنان "إلا العار والذل والخيبة والتنازلات المتتالية".