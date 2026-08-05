مفاوضات إسرائيل ولبنان في روما بيومها الثاني... هل تَحقق تقدم؟

شهدت مفاوضات روما 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة سياسية وعسكرية وحدودية، وتحدثت مصادر لبنانية عن تقدم بشأن ملف الحدود، وأشارت إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف من الانسحاب من بنت جبيل والخيام في إطار مناطق تجريبية جديدة.

تواصلت المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في العاصمة الإيطالية روما لليوم الثاني على التوالي، حيث من المقرر أن تستمر لغاية غد الخميس بحسب ما أعلنت واشنطن الراعية لها.

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ونقل "التلفزيون العربي" عن مصادر رسمية لبنانية، إن مفاوضات روما شهدت 3 اجتماعات متوازية ومنفصلة سياسية وعسكرية وحدودية، مشيرة إلى أن الجانب الإسرائيلي لم يعلن أي موقف من الانسحاب من بنت جبيل أو الخيام.

وأضافت المصادر نفسها، أن "وفدنا عرض وثائق بترسيم الحدود البرية من خط الهدنة إلى الخط الأزرق".

تقدم في ملف الحدود

ووصف تقرير لبناني استنادا إلى معلومات وصلت إليه، أجواء اليوم الثاني من المفاوضات بأنها "أفضل من جلسة أمس، مع تسجيل تقدم في بحث الملفات المطروحة ولا سيما ما يتعلق بالحدود وآليات التحقق إضافة إلى رسم خارطة طريق للمرحلة المقبلة".

ونقل التقرير نفسه عن مصادر في الرئاسة اللبنانية، قولها إنه "استكمل البحث في ملف الحدود بشكل معمق وتخلله عرض للوثائق والأدلة القاطعة على مستوى توثيقات الأمم المتحدة منذ عام 1923 وصولا إلى خط الهدنة والخط الأزرق، وكان العرض محكما بشهادة الأميركيين".

ماذا بشأن مناطق تجريبية جديدة وملف الأسرى ووقف النار؟

وأكدت المصادر ذاتها، أن ثلاث اجتماعات منفصلة عقدت للنقاش في الملفات السياسية والعسكرية والحدود، مشيرة إلى أن الاجتماع العسكري بحث ملف المناطق التجريبية بشقين الأول استكمال العمل في المنطقتين اللتين باتتا تحت سيطرة الجيش اللبناني وإمكانية توسيعهما، والثاني وضع جدول تسلسلي لمناطق تجريبية جديدة مع طرح بنت جبيل والخيام بشكل جدي من الجانب اللبناني.

فيما قالت إن "الجانب الإسرائيلي لم يبد رفضا أو موافقة بعد على الطرح اللبناني في ما يخص بنت جبيل والخيام، وموضوع الالتزام بوقف إطلاق النار ينتظر الرد من المستوى السياسي".

أما في الاجتماع السياسي، فقد أعاد لبنان المطالبة بتجديد وقف إطلاق النار لضمان جدية وفاعلية التنفيذ في الفترة المقبلة وتغطية كل العمل على الحدود؛ بحسب المصادر في الرئاسة اللبنانية. فيما أشارت إلى أنه من المتوقع طرح موضوع الأسرى في اجتماعات الخميس.