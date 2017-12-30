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تركيا تنشر 80 ألف عنصر لتأمين ليلة رأس السنة

تاريخ النشر: 30/12/2017 - 16:24

تركيا تنشر 80 ألف عنصر لتأمين ليلة رأس السنة
صورة توضيحية
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير : رامي حيدر

أعلنت تركيا أنها ستنشر أكثر من 80 ألف عنصر لتأمين ليلة رأس السنة في مختلف أنحاء البلاد، وسينتشر نحو نصفهم في إسطنبول فقط، وستشمل نقاط مراقبة وتفتيش ودوريات راجلة، تحسبًا لتنفيذ أي عمليات.

وتأتي هذه الإجراءات المعززة لمنع تكرار العمليات الإرهابية التي ضربت تركيا، العام الماضي، وفي مقدمتها، الهجوم المسلح على مطعم "لارينا" في منطقة "أورطة كوي" بإسطنبول، ليلة رأس السنة الماضية، ما أدى إلى مقتل نحو 40 شخصا وجرح 70 آخرين، منهم الفتاة ليان ناصر من مدينة الطيرة.

وشنت السلطات التركية عدة عمليات مداهمة وتفتيش قبل الاحتفالات، بعد ورود معلومات عن مشتبهين يخططون لتنفيذ عمليات ليل الأحد الإثنين في أماكن تعج بالمحتفلين، وأسفرت هذه العمليات عن اعتقال 46 شخصًا في 23 موقعًا مختلفًا.

وقالت مصادر أمنية إن السلطات التركية عثرت على وثائق ومستندات رقمية تحوي شعار تنظيم "داعش" ولم تتعرف على فحواها.

وفي ولاية بورصة، ألقت قوات الأمن التركية على 38 شخصًا خلال اليومين الأخيرين، للاشتباه بانتمائهم لتنظيم "داعش"، وفي أنقرة تم اعتقال 29 شخصًا بذات التهمة

اتخذت مديرية أمن إسطنبول تدابير أمنية مشددة للاحتفالات والأماكن العامة والأماكن التي تعج بالمحتفلين وأخرى للمرور،

وسنتشر نحو 40 ألف عنصر أمن مزودين بعربات مدرعة وأسلحة خفيفة وثقيلة في الأماكن التي ستقام فيها الاحتفالات برأس السنة، والميادين الكبرى، والأماكن التاريخية والسياحية، وأماكن العبادة والكنائس، ومراكز التسوق، والمطارات، ومحطات النقل العام.

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#تركيا
#أمن
#رأس السنة
#إرهاب

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