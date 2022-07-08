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إصابة رئيس الوزراء السابق لليابان إثر إطلاق نار

تاريخ النشر: 08/07/2022 - 06:46

إصابة رئيس الوزراء السابق لليابان إثر إطلاق نار
شينزو آبي (Getty images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

أفادت وسائل إعلام يابانيّة، صباح اليوم الجمعة، بأنّ رئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي، لا يُظهر أيّ مؤشّرات حيويّة بعد نقله إلى المستشفى في أعقاب هجوم، على ما يبدو، خلال حدث انتخابيّ في منطقة نارا.

وذكرت قناة "إن إتش كيه" الوطنيّة أنّه تمّ اعتقال شخص بتهمة محاولة القتل بعد إطلاق النار على آبي.

واعتُقل الرجل بتهمة الشّروع في القتل، بعد هجوم بالرصاص استهدف رئيس الوزراء الياباني السابق، أثناء إلقائه خطابًا في مدينة نارا غربي البلاد، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الجمعة.

ونقلت قناة "إن إتش كيه" العامّة عن مصادر في الشرطة أنّ المشتبه به يبدو في الأربعينات من عمره، وأنّه تمت مصادرة سلاح. ولم تُدل الشرطة المحلّية بأيّ تصريح، ردًا على اتّصال وكالة فرانس برس.

ونقلت القناة عن إدارة إطفاء محلية، أنّ آبي يعاني على ما يبدو توقّفا في وظيفة القلب والجهاز التنفّسي، وهي عبارة مستخدمة في اليابان قبل تأكيد الوفاة رسميا. ولم يرد تأكيد فوري من الشرطة أو مسؤولين في إدارة الإطفاء اتّصلت بهم وكالة فرانس برس.

وتعرّض رئيس الوزراء الياباني السابق لهجوم، الجمعة، وشوهِد ينزف خلال حدث في مدينة نارا الغربيّة وكان فاقدًا للوعي، وفق وسائل إعلام محلّية.

وذكرت وسائل إعلام عدّة، بينها وكالة "كيودو" للأنباء، أنّ رئيس الوزراء السابق تعرّض لهجوم. وتحدّثت "كيودو" و"إن إتش كيه" عن سماع دويّ إطلاق نار في مكان الحدث.

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#اليابان
#إطلاق نار
#شينزو آبي
#مدينة نارا

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