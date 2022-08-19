  2. أخبار عربية ودولية
  3. صحافة دولية

استطلاع في البرازيل: لولا يواصل تصدر سباق الرئاسة وبولسونارو يقلص الفارق

تاريخ النشر: 19/08/2022 - 07:03

استطلاع في البرازيل: لولا يواصل تصدر سباق الرئاسة وبولسونارو يقلص الفارق
مؤيدون للويس إيناسيو لولا دا سيلفا (Getty Images)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: قاسم بكري

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، أمس الخميس، أنّ الرئيس البرازيلي الأسبق اليساري، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، يتصدّر السباق إلى الرئاسة بفارق 15 نقطة عن الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف، غايير بولسونارو، الذي يواصل مع ذلك تقليص الفارق بينه وبين منافسه.

وقبل شهر ونصف تقريبا من الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر، أظهر الاستطلاع الذي أجراه معهد "داتافولها" أنّ لولا يمتلك 47% من نوايا التصويت، أي نفس النسبة التي كانت عليها شعبيته في الاستطلاع السابق الذي أجراه المعهد في 28 تمّوز/ يوليو.

بالمقابل ارتفعت حصّة بولسونارو من نوايا التصويت من 29% قبل ثلاثة أسابيع إلى 32% حاليا، أي بمقدار ثلاث نقاط مئوية.

وبذلك يواصل الرئيس المنتيهة ولايته تقليص الفارق بينه وبين منافسه، علما بأنّ الهوّة بين الرجلين في نوايا التصويت كانت في أيار/ مايو 21 نقطة مئوية وانخفضت اليوم إلى 15 نقطة.

وأطلق كلا المرشّحين حملتيهما الانتخابيّتين رسميا، يوم الثلاثاء الماضي.

مؤيدون لغايير بولسونارو (Getty Images)

وزادت حكومة بولسونارو هذا الشهر المساعدات الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفا، وخفّضت الضرائب على الوقود للحدّ من ارتفاع الأسعار.

وأجرى معهد "داتافولها" استطلاعه على عيّنة من 5744 شخصا في 281 مدينة برازيلية، بين الثلاثاء والخميس، وبلغ هامش الخطأ في هذه الدراسة 2%.

وبحسب المعهد فإنّ الرئيس الأسبق لا تزال لديه فرصة للفوز بالانتخابات الرئاسية من الجولة الأولى بفارق ضيئل عن الرئيس المنتهية ولايته.

وفي حال لم يتمكّن لولا من حسم المنافسة من الجولة الأولى فسيفوز على بولسونارو في الجولة الثانية بنسبة 54% من الأصوات مقابل 37% للرئيس المنتهية ولايته، بحسب المعهد.

بودكاست عرب 48

#البرازيل
#انتخابات
#استطلاعات
#لويس إيناسيو لولا دا سيلفا
#غايير بولسونارو
#داتافولها

حوارات

حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري
حوار مع د. رضا إغبارية | اللهجة الفلسطينية بين موروث المكان والتجدد العصري

2022-08-13

حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"
حوار مع عالية زعبي | "التمثيل القانوني للمرأة في سياق الصدمة الاستعمارية"

2022-07-30

حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"
حوار مع د. شريف كناعنة | من توثيق النكبة إلى "قول يا طير"

2022-07-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قتلى في تصادم بين طائرتين في مطار بكاليفورنيا
قتلى في تصادم بين طائرتين في مطار بكاليفورنيا

2022-08-19

كوريا الشمالية ترفض عرضا من الجنوبية لمساعدتها ماليا مقابل نزع سلاحها النووي
كوريا الشمالية ترفض عرضا من الجنوبية لمساعدتها ماليا مقابل نزع سلاحها النووي

2022-08-19

الأمم المتحدة تطالب مجددا بتحقيق باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة
الأمم المتحدة تطالب مجددا بتحقيق باغتيال الصحافية شيرين أبو عاقلة

2022-08-19

الأكثر قراءة

شهيد و31 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

شهيد و31 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

2022-08-18
بعد أن صنفها غانتس

بعد أن صنفها غانتس "إرهابية": الاحتلال يقتحم مؤسسات فلسطينية

2022-08-18
كوخافي: إسرائيل هاجمت في دولة ثالثة خلال العدوان الأخير على غزة

كوخافي: إسرائيل هاجمت في دولة ثالثة خلال العدوان الأخير على غزة

2022-08-18
غانتس:

غانتس: "أقوال عباس خطيرة لكن التنسيق الأمني لا يتم مع الأم تريزا"

2022-08-18
حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

حالة الطقس: موجة الحر تشتد وتستمر حتى الثلاثاء

2022-08-18