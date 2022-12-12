الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات مشددة على إيران

يعتزم الاتحاد الأوروبي المصادقة على حزمة عقوبات شديدة للغاية ضد إيران، بحسب ما أعلن المفوض الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في تصريحات صدرت عنه اليوم، الإثنين، قبل اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وأشار بوريل إلى أن مسألة فرض عقوبات ضد إيران وروسيا مطروحة على جدول أعمال وزراء الخارجية، وقال: "سنصادق على حزمة عقوبات صارمة وشديدة للغاية ضد إيران".

كما أكد إدانة الاتحاد توريد إيران أسلحة لروسيا وإعدام شخصين مؤخرًا. وأضاف بوريل "على إيران أن تفهم أن الاتحاد الأوروبي يدينهم بشدة ويقف إلى جانب النساء الإيرانيات اللواتي يدعمن المظاهرات السلمية".

وشدد في تصريحاته قبل اجتماعه بوزراء خارجية دول الاتحاد، على أنه "سنقر حزمة عقوبات صارمة للغاية". وقال "سنتخذ أي إجراء بمقدورنا لدعم الشابات والمتظاهرين السلميين".

وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر فرض عقوبات على 40 شخصية و7 مؤسسات إيرانية على خلفية معاملة الشرطة للمظاهرات في جميع أنحاء البلاد عقب وفاة الشابة "مهسا أميني".

من جانبها، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اليوم، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على إيران ستستهدف "الحرس الثوري".

وقالت بيربوك لدى وصولها لحضور اجتماع مع نظرائها في الاتحاد الأوروبي في بروكسل إنه "بهذه الحزمة من العقوبات، نستهدف خصيصا المسؤولين عن الإعدامات والعنف ضد الأبرياء".

وأضافت أن "هؤلاء هم بشكل خاص الحرس الثوري ولكن من بينهم أيضا أولئك الذين يحاولون ترهيب الناس أو معاقبتهم عبر مقاطع فيديو قسرية (للاعترافات)".