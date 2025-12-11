تقرير: نائب وزير خارجية تايوان زار إسرائيل سرا

قام نائب وزير الخارجية التايواني، فرانسوا وو، بزيارة غير معلَن عنها إلى إسرائيل في الآونة الأخيرة، بينما تتطلع تايوان إلى تعزيز التعاون الدفاعي مع تل أبيب، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، عن ثلاثة مصادر.

ولا تربط تايوان علاقات دبلوماسية رسمية إلا بعدد محدود من الدول، بسبب ضغوط بكين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وليست دولة مستقلة. وكما هو الحال مع معظم دول العالم، تعترف إسرائيل رسميًا ببكين وليس بتايبيه.

ورغم أن الدبلوماسيين التايوانيين الكبار يقومون بجولات خارجية، فإن زياراتهم لدول مثل إسرائيل تبقى نادرة.

ومع ذلك، تعتبر تايوان إسرائيل شريكًا مهمًا، وقدمت دعمًا سياسيًا واضحًا لها عقب السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب على قطاع غزة، ومنذ ذلك الحين ارتفع مستوى التواصل بين الجانبين. وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الملف، إن وو زار إسرائيل خلال الأسابيع القليلة الماضية، فيما قال مصدران إن الزيارة جرت هذا الشهر.

وامتنعت المصادر عن تقديم تفاصيل حول هوية المسؤولين الذين التقاهم وو أو الموضوعات التي نوقشت خلال الزيارة، بما في ذلك ما إذا كان الحديث قد تطرّق إلى نظام الدفاع الجوي التايواني الجديد متعدّد الطبقات المعروف باسم "تي-دوم" (T-Dome)، الذي كشف عنه الرئيس لاي تشينغ-ته في تشرين الأول/ أكتوبر، والمصمّم جزئيًا على غرار نظام "القبة الحديدية" الإسرائيلي.

ورفضت وزارة الخارجية التايوانية التعليق على ما إذا كان وو قد زار إسرائيل، مكتفية بالقول في بيان إن "تايوان وإسرائيل تتشاركان قيم الحرية والديمقراطية، وستواصلان العمل عمليًا لتعزيز التعاون والمنفعة المتبادلة" في مجالات مثل التجارة والتكنولوجيا والثقافة، مشددة على ترحيب الجانبين بـ"أشكال التعاون ذات المنفعة المشتركة". فيما رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق.

وقال وزير الخارجية التايواني، لين تشيا لونغ، في تصريح أدلى به الشهر الماضي في تايبيه، إن "هناك بالتأكيد تبادلًا للخبرات وتفاعلات في مجالي التكنولوجيا والدفاع بين تايوان وإسرائيل"، مضيفًا أن لدى إسرائيل نظام "القبة الحديدية"، بينما أعلنت تايوان عن نظام "تي-دوم".

ويتشابه نظام "تي-دوم" مع منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية، لكنه يختلف عنها في بعض الجوانب. ويضم النظام الإسرائيلي متعدد الطبقات "القبة الحديدية" و"مقلاع داود" وصواريخ "حيتس" ومنظومة "ثاد" الأميركية، بينما يدمج نظام "تي-دوم" بين أنظمة قائمة مثل صواريخ "باتريوت" الأميركية و"سكاي بو" المصنعة في تايوان، إضافة إلى مدافع مضادة للطائرات.

وتتمتع تايوان بحضور دبلوماسي محدود في الشرق الأوسط، لكنها تمتلك سفارة في تل أبيب، كما تحتفظ إسرائيل ببعثة دبلوماسية في تايبيه. وتستضيف تايوان بانتظام مسؤولين ومشرّعين إسرائيليين، رغم اعتراض بكين على أي علاقات رسمية معها.

وكانت تايوان قد تورّطت بشكل غير مباشر في هجوم إسرائيلي استهدف عناصر من حزب الله في لبنان العام الماضي، بعد أن تبيّن أن أجهزة النداء (البيجر) التي انفجرت تحمل علامة تجارية لشركة تايوانية. وقلّلت كل من تايوان وإسرائيل آنذاك من شأن تأثير الحادث على العلاقات الثنائية.