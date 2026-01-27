تقرير: إسرائيل تعتزم السعي لاتفاقية أمنيّة جديدة مع واشنطن

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، والتي نقلت عن غيل بنحاس، قبل استقالته من منصبه كمستشار مالي لوزارة الأمن الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والأمنية المشتركة على حساب المساعدات النقدية.

تستعدّ إسرائيل لإجراء محادثات مع إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بشأن اتفاقية أمنية جديدة، مدتها عشر سنوات، بهدف تمديد الدعم العسكري الأميركي، حتى في الوقت الذي يشير المسؤولون الإسرائيليون إلى أنهم يخططون لمستقبل يقلّ فيه الدعم المالي الأميركي.

جاء ذلك بحسب ما أوردت صحيفة "فاينانشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، والتي نقلت عن غيل بنحاس، قبل استقالته من منصبه كمستشار مالي لوزارة الأمن الإسرائيلية، أن تل أبيب ستسعى إلى إعطاء الأولوية للمشاريع العسكرية والأمنية المشتركة على حساب المساعدات النقدية في المحادثات، التي توقع أن تُعقَد خلال الأسابيع المقبلة.

وقال بنحاس للصحيفة إن "الشراكة أهم من مجرد مسألة التمويل فحسب في هذا السياق… هناك أمور كثيرة تضاهي المال؛ يجب أن تكون النظرة إلى هذا الأمر أوسع".

وذكر بنحاس أن الدعم المالي المباشر الذي يقدر بنحو 3.3 مليار دولار سنويا والذي يمكن لإسرائيل استخدامه لشراء أسلحة أميركية، هو "أحد بنود مذكرة التفاهم التي يمكن تقليصها تدريجيا".

ووقّعت الحكومتان الأميركية والإسرائيلية في عام 2016 مذكرة تفاهم لمدة عشر سنوات، ينتهي أجلها في أيلول/ سبتمبر 2028، تنصّ على تقديم 38 مليار دولار كمساعدات عسكرية، 33 مليار دولار منها كمنح لشراء معدات عسكرية، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه يأمل في "تقليص" اعتماد إسرائيل على المساعدات العسكرية الأميركية تدريجيا، خلال العقد المقبل.