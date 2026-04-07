تقرير: تتقدّم المفاوضات بين واشنطن وطهران تحت ضغط مهلة زمنية ضيقة، وسط فجوة جوهرية تتعلق بضمانات إنهاء الحرب، بالتوازي مع تضارب في الروايات بشأن استمرار قنوات الاتصال ومقترحات تُعدّل خلف الكواليس وتهديدات متبادلة بالتصعيد.

أفادت مصادر أميركية وإسرائيلية بإحراز تقدم في المفاوضات مع إيران خلال الساعات الـ24 الماضية، مع ترقّب حاسم لما ستؤول إليه المحادثات قبل انتهاء المهلة التي حدّدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل شكوك بإمكانية التوصل لاتفاق قبل نهاية المهلة أو تمديدها.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب ما أفاد موقع "أكسيوس"، نقلًا عن مسؤول أميركي وآخر إسرائيلي ومصادر مطّلعة، فإن التقديرات داخل البيت الأبيض انتقلت من سؤال "هل يمكن التوصل إلى اتفاق؟" إلى "هل يمكن التوصل إليه قبل الساعة الثامنة مساءً بتوقيت واشنطن (الثالثة فجرًا بتوقيت القدس)؟"، وهو موعد انتهاء مهلة ترامب، وسط مخاوف من أن يقود الفشل إلى تصعيد غير مسبوق في الحرب.

ووفق التقرير، تتمحور العقبات الأساسية في المفاوضات حول مطالبة إيران بضمانات قوية تحول دون استئناف الولايات المتحدة وإسرائيل الحرب بعد أي وقف مؤقت لإطلاق النار، إلى جانب بطء وتيرة الردود من القيادة الإيرانية نتيجة الظروف الأمنية.

وفي موازاة ذلك، تتباين التقارير بشأن قنوات الاتصال، إذ ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن إيران قطعت الاتصال المباشر مع واشنطن، فيما أفادت "نيويورك تايمز" بأنها انسحبت من المفاوضات، في حين نفت مصادر إيرانية هذه التقارير، مؤكدة أن القنوات الدبلوماسية "ليست مغلقة".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، إن "ترامب وحده يعلم أين تقف الأمور وما الذي سيفعله"، مضيفة أن "النظام الإيراني لديه حتى الساعة الثامنة مساءً لاتخاذ القرار وإبرام اتفاق".

وتُدار المفاوضات عبر قنوات متعددة، تشمل وساطة باكستان ومصر وتركيا، إلى جانب قناة مباشرة بين المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. وفي هذا السياق، شارك في المحادثات نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، والمبعوث ويتكوف، إضافة إلى جاريد كوشنر.

وخلف الكواليس، أرسلت إيران، الإثنين، مقترحًا مضادًا عبر الوسطاء، ورغم عدم توافقه مع الموقف الأميركي، اعتبره البيت الأبيض "مشجعًا إلى حد ما".

وقال مسؤول أميركي: "المقترح الأخير لم يكن ما نريده، لكنه كان أفضل بكثير مما توقعنا". وأضافت مصادر أن الوسطاء عملوا على إدخال تعديلات وصياغات جديدة على المقترح الإيراني.

وتتركز الصيغة الأميركية المطروحة حاليًا على إجراءات لبناء الثقة، تشمل إعادة فتح مضيق هرمز مقابل ضمانات بإنهاء الحرب، إلى جانب بحث هدنة تمتد لـ45 يومًا تتيح التفاوض على اتفاق أوسع.

وقال مسؤول أميركي: "كل شيء مترابط... هناك بالتأكيد حديث عن وقف إطلاق النار".

جاء ذلك فيما لوّح ترامب بتدمير الجسور ومحطات الطاقة في إيران، إلى جانب أهداف أخرى تشمل منشآت النفط والمياه، في حال عدم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشال": "حضارة بأكملها ستموت الليلة، ولن تعود أبدا. لا أريد ذلك، لكنه على الأرجح سيحدث". في المقابل، هدّدت إيران بالرد عبر استهداف منشآت الطاقة والمياه في دول الخليج.

وقبيل نشر تهديده، قال ترامب لمقرّبين منه، بحسب "أكسيوس"، إن المفاوضات مع إيران "جدية جدًا"، لكنه أقرّ بعدم وضوح إمكانية التوصل إلى اتفاق.

كما نقلت المصادر أن هناك نقاشات متجددة حول عقد لقاء مباشر بين وفد أميركي برئاسة فانس ووفد إيراني، إلى جانب بحث إمكانية عقد اجتماع افتراضي بمشاركة الوسطاء الباكستانيين.

وقال مسؤول أميركي: "هناك رغبة في مزيد من المحادثات... الأسبوع الماضي كان في جنيف، وهذا الأسبوع قد يكون في إسلام أباد".

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات خلال الساعات المقبلة حتى انتهاء المهلة، وسط ترقّب لما إذا كانت ستفضي إلى اتفاق أو إلى تصعيد.

وفي هذا السياق، قال فانس إن الولايات المتحدة "حققت تقريبًا جميع أهدافها العسكرية"، مضيفًا أن "الحرب ستنتهي قريبًا جدًا".

وأضاف: "الكرة في ملعب إيران... الإيرانيون ليسوا الأسرع في التفاوض، لكننا نثق بأننا سنحصل على رد بحلول الساعة الثامنة مساءً، ونأمل أن يكون الرد الصحيح".