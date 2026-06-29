النص المسرب للملحق الأمني في اتفاق لبنان وإسرائيل

نص مسرب للملحق الأمني في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، ويتضمن آليات "المناطق التجريبية"، ونزع السلاح، والتحقق، وإعادة الانتشار الإسرائيلي المشروطة في الجنوب اللبناني.

تداولت وسائل إعلام عربية وأميركية ما قالت إنه النص الكامل للملحق الأمني السري في الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، والذي يتضمن الترتيبات التنفيذية والأمنية المتعلقة بالجنوب اللبناني وآليات التحقق والانتشار.

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وينشر "عرب 48" ترجمة كاملة للنص كما ورد في التسريبات، من دون تصرف في المضمون، علما بأنه لم يتسنّ التحقق بصورة مستقلة من صحة الوثيقة أو مما إذا كانت تمثل الصيغة النهائية المعتمدة للملحق الأمني.

الملحق الأمني

1. تحديد المناطق التجريبية:

يحدد الطرفان ويطلقان فورا المنطقة التجريبية الأولية في قطاع جنوب الليطاني، ضمن عملية تخطيط عسكري متفق عليها، باستخدام نموذج من أربع خطوات:

التطهير، واتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع الأفراد المسلحين الذين ينخرطون في نشاط غير مصرح به، وتدمير البنى التحتية المرتبطة بتلك الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، أو جعلها غير قابلة للتشغيل، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الأسلحة، ومخابئ الأسلحة، والأنفاق، ومراكز القيادة.

التحقق من تطهير جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة وبناها التحتية العسكرية، بواسطة جهة ثالثة متفق عليها بصورة متبادلة.

وجود قوات عالية الكفاءة من الجيش اللبناني، تتولى وتحافظ على السيطرة العملياتية الحصرية، لمنع أي عودة للنشاط المسلح غير التابع للدولة.

تقود الدولة اللبنانية جهود إعادة الإعمار، بدعم من مساعدات دولية وبالتنسيق عبر المسار السياسي.

2. التنفيذ والتحقق:

يقود الجيش اللبناني تنفيذ هذا النموذج، على أن يُقاس النجاح بالتنفيذ القابل للتحقق لعملية نزع السلاح والتفكيك، التي يتم الاتفاق عليها ضمن إطار المفاوضات هذا.

وتنشئ إسرائيل ولبنان "مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان" (MCG4L)، وتُكلَّف بمهمة العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وإدارة منع الاحتكاك، والتحقق، والتنفيذ العام.

وترفع هذه الخلية تقاريرها إلى السلطات السياسية المعنية في إسرائيل ولبنان عبر قنوات عسكرية غير مباشرة بين إسرائيل ولبنان. ويجري التحقق المستمر بالتزامن مع عمليات التطهير.

3. الالتزامات الأمنية:

يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة الأخرى غير التابعة للدولة، وضمان ألا يكون لها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.

4. إعادة الانتشار تدريجيا:

رهنًا بالإنجاز الناجح لعملية نزع سلاح وتفكيك متفق عليها وقابلة للتحقق، تلتزم إسرائيل بخفض تدريجي، مشروط بالظروف ومتدرج، ثم إعادة انتشار نهائية لقواتها من الأراضي اللبنانية، على أن يُخطط لذلك ويتدرج عبر "مجموعة التنسيق العسكري من أجل لبنان" (MCG4L)، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني.

5. النتيجة المرجوة:

في إطار الجهد الأوسع المتعلق بنزع سلاح وتفكيك جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، كما يتم الاتفاق عليه بصورة متبادلة ضمن إطار المفاوضات هذا، استعادة السلطة الكاملة للدولة اللبنانية في جميع أنحاء لبنان، وضمان أمن إسرائيل على المدى الطويل.

6. الإشراف وتسوية النزاعات:

تجري الأطراف، بتسهيل أميركي، مراجعات دورية للتنفيذ، ويجوز لها تعديل هذا الملحق باتفاق متبادل. وتُحل أي نزاعات تتعلق بتفسيره أو تنفيذه من خلال مناقشات ثلاثية.