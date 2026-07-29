السعودية لواشنطن: "نريد خفض التصعيد مع إيران"

نقلت السعودية إلى واشنطن تمسكها بخفض التصعيد مع إيران، رغم مشاركتها في ضربات مشتركة ضد فصائل موالية لطهران في العراق، مؤكدة أن الرد جاء دفاعًا عن منشآتها ورسالة ردع للحوثيين، لا تحولًا نحو توسيع المواجهة.

أبلغت السعودية إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أنها ما تزال تفضّل خفض التصعيد مع إيران، رغم مشاركتها في الضربات المشتركة التي استهدفت فصائل موالية لطهران في العراق، مشددة في الوقت نفسه على استعدادها للرد عسكريًا إذا تعرضت منشآتها أو مصالحها لهجمات جديدة.

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جاء ذلك بحسب ما أورده موقع "أكسيوس"، مساء الأربعاء، نقلًا عن مصدر مطلع على اجتماع عُقد في البيت الأبيض بين وزير الدفاع السعودي، خالد بن سلمان، ونائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، ونقل خلاله الوزير السعودي رسالة من ولي العهد، محمد بن سلمان، بشأن الحرب مع إيران والتطورات الإقليمية.

وقال المصدر إن بن سلمان أوضح لفانس أن هجمات الفصائل العراقية الموالية لإيران على منشآت البنية التحتية والطاقة في السعودية "تجاوزت خطًا أحمر"، وأن الرياض وجدت نفسها مضطرة إلى الرد.

وأضاف: "أراد ولي العهد أن يوضح لفانس أن الضربات في العراق لا تعني أن السعودية تؤيد التصعيد، بل إنها مستعدة للدفاع عن نفسها إذا لزم الأمر".

ونفذت القوات السعودية والقيادة المركزية الأميركية، الثلاثاء، ضربات مشتركة ضد فصائل عراقية موالية لإيران.

وقالت القيادة المركزية الأميركية إن الضربات جاءت ردًا على أكثر من 30 هجومًا بطائرات مسيّرة، قالت إن الحرس الثوري الإيراني وجّهها ونفذتها فصائل مسلحة ضد أهداف في السعودية خلال الساعات الـ72 السابقة.

وأكدت وزارة الدفاع السعودية لاحقًا مشاركة قواتها في الضربات، وقالت إنها نُفذت بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية. وكان من المقرر أن يزور خالد بن سلمان واشنطن الأسبوع الماضي، إلا أنه أرجأ الزيارة بسبب التطورات الأخيرة.

رسالة سعودية مضادة لتوجه نتنياهو

وجاء اجتماع وزير الدفاع السعودي مع فانس بعد يوم من لقاء جمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بالرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو بحث خلال اللقاء الوضع في السعودية "في سياق التحديات الإقليمية".

ونقل "أكسيوس" عن المصدر قوله إن "الأمير خالد أبلغ فانس أن نتنياهو يدفع نحو التصعيد مع إيران، بينما تريد السعودية خفض التصعيد، لأنها ترى أنه مسار أكثر جدوى". وامتنع مكتب نائب الرئيس الأميركي عن التعليق على ما ورد في التقرير.

وتعد السعودية من أبرز حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، فيما أشار التقرير إلى أنها تمكنت، رغم فترات توتر عدة خلال الأشهر الخمسة الماضية، من التأثير أكثر من مرة في سياسة ترامب تجاه إيران منذ اندلاع الحرب.

رسائل ردع إلى الحوثيين

وربط المصدر الضربات السعودية في العراق أيضًا بمحاولة ردع الحوثيين في اليمن، المدعومين من إيران، عن تنفيذ هجمات مماثلة ضد الرياض.

وكان ترامب قد أبدى، قبل أسبوعين، دعمه لمحمد بن سلمان لتنفيذ عملية عسكرية وصفها "أكسيوس" بأنها "غير اعتيادية" ضد الحوثيين في اليمن.

ورد الحوثيون بالتهديد بفرض حصار بحري على الموانئ السعودية، ونفذوا عدة هجمات على سفن سعودية في البحر الأحمر.

وقال المصدر إن السعودية اضطرت إلى توجيه رد قوي في العراق من أجل إرسال رسالة إلى الحوثيين وردعهم عن استهداف المملكة.

وأبلغ خالد بن سلمان فانس أن السعودية قادرة على إدارة المواجهة مع الحوثيين في المرحلة الحالية، وأنها لا تحتاج إلى تدخل أميركي مباشر.

وأضاف المصدر أن السعودية تجري، في الوقت نفسه، مفاوضات مع الحوثيين، في مسار يوازي استعدادها للرد العسكري على أي هجمات جديدة.