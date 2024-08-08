الدفع بمقترح تسوية شاملة لمنع رد إيران وحزب الله وإنهاء الحرب على غزة

يحاول مسؤولون غربيون إقناع أطراف إقليمية بمقترح لتسوية شاملة تهدف لمنع رد إيران وحزب الله على هنية وشكر، ووقف العدوان على غزة. يتضمن المقترح وقف إطلاق النار، وانسحاب إسرائيل، وتبادل الأسرى، وتقديم مساعدات إنسانية وإعادة إعمار القطاع.

تدفع جهات غربية بمقترح جديد لتسوية شاملة في المنطقة تهدف إلى وضع حد للتوتر الإقليمي المتصاعد، يشمل منع رد إيران وحزب الله على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والقيادي العسكري في حزب الله، فؤاد شكر، مقابل وقف حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.

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جاء ذلك بحسب ما كشفت صحيفة "العربي الجديد"، في تقرير أوردته اليوم، الخميس؛ وقالت إنه جرى التداول بالمقترح خلال الأيام الأربعة الماضية، في "دوائر غربية وعربية ذات صلة ومرتبطة بأطراف الصراع، بما في ذلك دول إقليمية تربطها علاقات ودية مع طهران" وكانت قد توسطت في السابق بين إيران وقوى غربية خلال المباحثات النووية.

ويتضمن المقترح وقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتحقيق الهدوء المستدام. كما يشمل إبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، وتوسيع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، ووضع تصور كامل لإعادة إعمار القطاع "محدد المدة الزمنية"؛ بالإضافة إلى منع رد إيران وحزب الله على اغتيال هنية وشكر.

وأفاد التقرير بأن الدوائر المعنية تروج للمقترح بعيدًا عن الإعلام، على ضوء الرغبة الأميركية والغربية في منع التصعيد ووقف الرد المرتقب من إيران وحزب الله على إسرائيل، وترجح تلك الدوائر فشل جهود ضبط الرد المرتقب، كما حدث في الرد الإيراني في 13 نيسان/ أبريل الماضي على قصف قنصليتها في دمشق، ما يعزز أهمية التوصل إلى تسوية.

تعيين السنوار رئيسا لمكتب حماس السياسي يعزز فرص التسوية؟!

ويرى المروجون للمقترح أن وجود يحيى السنوار على رأس المكتب السياسي لحركة حماس خلفًا لهنية، يمثل "فرصة جيدة" لاتخاذ قرار التسوية، بفضل نفوذه داخل الحركة. ويتوقعون أن قبول طهران وحزب الله للفكرة قد يكون ممكنًا إذا اشتملت التسوية على اتفاق "يراعي مطالب المقاومة".

وأفاد التقرير بأن المقترح شهد مداولات على مستوى زعماء في الإقليم مع الإدارة الأميركية، التي تسعى لإنهاء الحرب على غزة قبل الانتخابات الرئاسية، فيما تتخوف إدارة الرئيس جو بايدن من توسع رقعة الصراع، وعدم محدودية الرد المرتقب من محور المقاومة على اغتيال هنية وشكر، وفرص ذلك في التدهور إلى حرب شاملة.

ورجحت مصادر غربية مطلعة على هذه المشاورات تحدثت لـ"العربي الجديد"، "إمكانية قبول طهران وحزب الله بالفكرة"، خصوصًا في ظل تأخر الرد، إذا ما اشتملت التسوية على اتفاق يرضي ويلبي مطالب غزة، وينهي الحرب على القطاع.