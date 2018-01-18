كازاخستان: مصرع 52 شخصا باحتراق حافلة

أعلنت لجنة الطوارئ في كازاخستان، صباح اليوم الخميس، أن 52 شخصًا لقوا حتفهم جراء إحتراق حافلة ركاب غرب البلاد، وفقًا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس كازاخستان".

وقال روسلان إيمانكولوف، المتحدث الرسمي باسم لجنة الطوارئ، إن حريقا نشب داخل حافلة ركاب في مقاطعة أكتوبي غرب البلاد صباح اليوم.

وأضاف: "كان في الحافلة 55 راكبا وسائقان، وتمكن 5 أشخاص من مغادرة الحافلة المحترقة، في حين لقي 52 حتفهم في موقع الحادث".

ووفقا للمسؤول، يتلقى الخمسة الناجون مساعدة طبية، فيما يعمل في موقع الحادث رجال الشرطة وفرق الإنقاذ والأطباء والخبراء النفسانيون.

بدورها، قالت السلطات المحلية إن مواطنين من أوزبكستان كانوا في عداد ضحايا الحافلة المحترقة.