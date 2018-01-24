بركان "مايو" يتسبب بنزوح المزيد من السكان بالفلبين

أعلنت صباح اليوم الأربعاء، الوكالة المختصة بمواجهة الكوارث في الفلبين، أن احد أكثر البراكين نشاطًا في البلاد، زاد من عدد السكان النازحين إلى اكثر من 61 ألف نازح، حتى صباح اليوم الأربعاء، وتسبب البركان في قذف حمما بركانية ينتج عنها الرماد الذي يصل ارتفاعه إلى خمسة كيلومترات.

وذكر معهد علم البراكين والزلازل الحكومي، أن التحذير من ثورة بركان مايون ظل عند المستوى الرابع وهو ثاني أعلى مستوى بعد خمس "دفعات من الحمم الكثيفة التي أطلقها البركان بشكل متقطع" على مدار 19 ساعة منذ أمس الثلاثاء.

وأضاف المعهد، أن البركان ظل يقذف حمما بارتفاع 500 إلى 600 متر لمدة تراوحت بين سبع دقائق وأكثر من ساعة ونفث أعمدة من الدخان على ارتفاع ما بين ثلاثة وخمسة كيلومترات فوق فوهة البركان.

وأغلقت السلطات المدارس في 17 مدينة وبلدية في إقليم "ألباي" وإقليم "كامارينس سور" المجاور الذي تأثر أيضا بالرماد البركاني، وألغيت نحو 56 رحلة جوية بسبب مايون وهو أنشط البراكين في البلاد.

ويعيش 55068 شخصا في ملاجئ مؤقتة، ويقيم نحو 6165 نازحا آخرين في مناطق أخرى.

وزاد عدد النازحين بعد أن وسعت السلطات المحلية منطقة الخطر المحيطة بالبركان، الذي يبلغ ارتفاعه 2462 مترا، إلى منطقة نصف قطرها تسعة كيلومترات.

وتعد الفلبين واحدة من جزر المحيط الهادىء التي تقع على "حزام النار" وتشكلت من النشاط البركاني.