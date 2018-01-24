زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب اليابان

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، ظهر اليوم الأربعاء، أن زلزالا بقوة 6.4 درجة وقع قبالة اليابان.

ولم ترد تقارير عن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا بسبب الزلزال الذي وقع على بعد 103 كيلومترات شمال شرقي جزيرة "هونشو" وعلى عمق 64 كيلومترا.

وكان زلزال بقوة 9 درجات على مقياس ريختر، ضرب السواحل اليابانية المقابلة للعاصمة طوكيو، في آذار/ مارس 2011، ما تسبب في موجات تسونامي امتدت على طول الشريط الساحلي، وأدت لمصرع نحو 20 ألف شخص، وانصهار في المفاعل النووي الموجود في المنطقة.