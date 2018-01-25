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زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل روسيا

تاريخ النشر: 25/01/2018 - 10:36

زلزال بقوة 6.4 درجة يضرب سواحل روسيا
(توضيحية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير : نايف صباح

أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، صباح اليوم الخميس، أن زلزالا بلغت قوته 6.4 درجة على سلم ريختر ضرب منطقة في البحر قبالة الساحل الشرقي لروسيا.

وقالت الهيئة، إن مركز الزلزال يبعد 41 كيلومترا شرقي نيكولسكوي بمنطقة "كوماندورسكي أوستروفا" على عمق نحو عشرة كيلومترات.

ولم تصدر بعد تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية جراء الزلزال.

وكان زلزالا قوته 6.9 درجات وقع قرب كوماندورسكي أوستروفا في أقصى شرق روسيا العام الماضي.

 وكان الزلزال على عمق نحو 33 كيلومترا قبالة الساحل في بحر بيرنج. 

 

ملف خاص | القدس عاصمتنا

#زلزال
#روسيا

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