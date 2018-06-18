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مصرع 5 مهاجرين طاردتهم شرطة الحدود الأميركية

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 09:44

مصرع 5 مهاجرين طاردتهم شرطة الحدود الأميركية
الطريق عند الحاجز الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك (فرانس برس)
عرب ٤٨ / فرانس برس
تحرير: باسل مغربي

لقي خمسة مهاجرين مصارعهم، وأُصيب عدد آخر بجروح، أمس الأحد، بعدما لاحقهم عناصر دوريات الحدود بمطاردةٍ بالسيارات انتهت بحادث تصادم، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ووقع الحادث في مدينة بيغ ويلز في تكساس؛ بعدما حاول عناصر دوريات الحدود توقيف سائق السيارة، بحسب ما أفادت قناة "كي سات" التلفزيونية.

وكان هناك 14 شخصا داخل السيارة بمن فيهم سائقها الذي لم يتعرض لإصابات خطيرة.

ونقلت القناة عن المسؤول في شرطة مقاطعة ديميت في تكساس، ماريون بويد قوله إن السائق كان يقود السيارة بسرعة 160 كلم في الساعة لدى محاولته الفرار من عناصر دوريات الحدود.

وأكدت دائرة السلامة العامة في تكساس أن السائق فقد السيطرة على المركبة التي انقلبت وهو ما تسبب بوقوع الوفيات والإصابات.

وذكرت القناة نقلا عن مسؤولين أن عناصر الأمن الداخلي اعتقلوا سائق السيارة. ولقي أربعة من الركاب حتفهم على الفور في حين توفي الخامس في المستشفى حيث تم نقل المصابين لتلقي العلاج.

ويأتي الحادث في وقت تحاول الولايات المتحدة التعامل مع أزمة تتعلق بالهجرة غير الشرعية؛ قامت السلطات خلالها بفصل نحو ألفي طفل عن عائلاتهم في غضون ستة أشهر.

 

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#مصرع
#حادث سير
#مهاجرون
#أميركا
#شرطة الحدود

من عرب 48

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