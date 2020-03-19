كورونا: سوق العمل حول العالم مرشحة لفقدان 25 مليون وظيفة

قالت منظمة العمل الدولية، في بيان، يوم الأربعاء، إن سوق العمل حول العالم مرشحة لفقدان 25 مليون وظيفة، نتيجة تفشي فيروس كورونا، في أول تقييم مبدئي للمنظمة، داعية إلى استجابة فورية للتقليل من أثر الفيروس، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وذكرت المنظمة أن فقدان الوظائف سيدفع الملايين من الناس إلى البطالة والعمالة الناقصة والفقر، وأن اقتصادات العالم، مطالبة اليوم بإجراءات شبيهة بتلك التي طبقتها خلال الأزمة المالية العالمية 2008، وأبرزها حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل، كما تشمل التدابير، توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم الاحتفاظ بالعمالة، والإعفاء المالي والضريبي، بما في ذلك المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

ووضعت منظمة العمل الدولية سيناريوهات فقدان الوظائف تبعا لانتشار الفيروس، وقالت: "تشير تقديراتنا إلى فقدان 5.3 ملايين وظيفة في السيناريو المنخفض، و24.7 مليونا وفق السيناريو المرتفع".

تراجُع التوظيف سيدفع نحو خسائر كبيرة في مداخيل العمالة (أ ب)

وكانت الأزمة المالية العالمية في 2008، قد تسببت بفقدان 22 مليون شخص لوظائفهم، بحسب البيان.

وزادت المنظمة: "تراجع التوظيف سيدفع نحو خسائر كبيرة في مداخيل العمالة، والمقدرة بين 860 مليار دولار و3.4 تريليونات دولار بحلول نهاية 2020؛ وسيترجم ذلك إلى انخفاض في استهلاك السلع والخدمات".

وقدرت أن بين 8.8 مليون و35 مليون شخص إضافي، سيعيشون في فقر بجميع أنحاء العالم.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي، دولا عديدة على إغلاق حدودها، وتعليق الرحلات الجوية، وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات، بما فيها صلوات الجمعة والجماعة.