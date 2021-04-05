وفيات كورونا: 82 في الأردن و39 بالعراق و20 في ليبيا

سجّل الأردن، اليوم الإثنين، وفاة 82 شخصا جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، فيما سُجِّلت 39 وفاة بالعراق، بينما رصدت ليبيا 20 وفاة بالفيروس.

وأفادت وزارة الصحة الأردنية بتسجيل 82 وفاة، و6537 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 9003 مرضى.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 639 ألفا و444؛ منها 7283 وفاة، و552 ألفا و764 حالة تعاف.

بدوره، أعلن العراق، الإثنين، وفاة 39 جراء كورونا، فيما رصدت فلسطين 10 وفيات بالفيروس.

رجل عراقي يتلقى التطعيم ضدّ كورونا (أ ب)

وأفادت وزارة الصحة العراقية بتسجيل 39 وفاة و6423 إصابة، إضافة إلى تعافي 5664.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 879 ألفا و991، منها 14 ألفا و502 وفاة، و784 ألفا و199 حالة تعاف.

وفي ليبيا أفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بتسجيل 20 وفاة و1148 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 598 مريضا.

وأوضح المركز في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 163 ألفا و442؛ منها 2757 وفاة، و149 ألفا و836 حالة شفاء.

وحتى عصر اليوم الإثنين، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم، 132 مليونا و45 ألفا، توفي منهم أكثر من مليونين و868 ألفا، وتعافى ما يزيد على 106 ملايين و321 ألفا، وفق موقع "ورلدوميتر".