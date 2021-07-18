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أفغانستان تستدعي سفيرها في باكستان ودبلوماسيين إثر تهديدات أمنية

تاريخ النشر: 18/07/2021 - 20:03

أفغانستان تستدعي سفيرها في باكستان ودبلوماسيين إثر تهديدات أمنية
وزير الداخلية الباكستاني خلال مؤتمر بشأن اختطاف ابنة السفير (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

استدعت أفغانستان، اليوم الأحد، سفيرها ودبلوماسيين كبارا آخرين في إسلام أباد،"إثر خطف ابنة" ممثلها في باكستان، و"ما دامت التهديدات التي تطاول أمن هؤلاء ماثلة"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية.

وكانت الخارجية الأفغانية، قد استدعت أمس السبت، سفير باكستان في كابُل، وأبدت "احتجاجا شديدا" بعد "خطف" ابنة سفيرها في إسلام أباد، سلسلة علي خيل، الجمعة الماضي، بأيدي مجهولين "لساعات عدة".

وأعلنت باكستان من جهتها تعزيز أمن السفير، والبدء بتحقيق للعثور على منفذي عملية "الخطف".

وقالت الخارجية الأفغانية في بيان: "بعد خطف سلسلة علي خيل، ابنة السفير الأفغاني في باكستان (نجيب الله علي خيل)، استدعت حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، سفيرها إلى كابل، ومسؤولين دبلوماسيين آخرين في إسلام أباد، ما دامت التهديدات التي تطاول أمنهم ماثلة، الأمر الذي يشمل توقيف الخاطفين وملاحقتهم".

وأضافت أن "وفدا أفغانيا سيتوجه إلى باكستان في مستقبل وشيك لتقييم هذه الموضوعات ومتابعتها. وفي ضوء ما سيتوصل إليه، قد يتم اتخاذ إجراءات إضافية".

ومساء السبت، أفاد وزير الداخلية الباكستاني، شيخ رشيد أحمد عبر "تويتر"، بأنه "تلقى من رئيس الوزراء عمران خان أمرا باللجوء إلى كل السبل المتاحة لتوقيف الأشخاص الضالعين في خطف ابنة السفير الأفغاني".

وأضاف أن "على الشرطة ووكالات الأمن الأخرى التحقيق في هذا الحادث وإعطائه الأولوية وكشف حقيقة الموضوع وتوقيف الفاعلين خلال 48 ساعة".

والعلاقات متوترة بين أفغانستان وباكستان منذ أعوام عدة. وتتهم كابل إسلام أباد بإيواء متمردي طالبان، منذ أُطيح بنظامهم في أفغانستان نهاية 2001 من جانب تحالف دولي قادته الولايات المتحدة.

ويشن المتمردون منذ شهرين هجوما واسع النطاق على القوات الأفغانية، أتاح لهم السيطرة على مناطق ريفية مترامية.

من جهتها، تتهم إسلام أباد كابل، بغض النظر عن الهجمات التي تشنها عليها مجموعات معادية انطلاقا من افغانستان.

وتصاعد التوتر بين البلدين في الأيام الأخيرة بعدما كرر النائب الأول للرئيس الأفغاني، أمر الله صالح اتهاماته لباكستان بدعم طالبان. واتهم خصوصا الجيش الباكستاني بأنه قدم "دعما جويا لطالبان في بعض المناطق".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#أفغانستان
#دبلوماسيين
#إسلام أباد
#باكستان

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