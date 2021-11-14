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نجل القذافي يترشح لانتخابات رئاسة ليبيا.. "أمر القبض عليه لا يزال ساريًا"

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 14:46

نجل القذافي يترشح لانتخابات رئاسة ليبيا.. "أمر القبض عليه لا يزال ساريًا"
سيف الإسلام القذافي
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: طارق طه

قال متحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الأحد، إن أمر القبض الصادر بحق سيف الإسلام القذافي الصادر منذ عام 2011 "ما يزال ساريا ولم يتغير".

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، لمراسل الأناضول.

وقال العبد الله: "بشأن الوضع القانوني، فإن هنالك أمرا بالقبض لا يزال ساريا وهذا لم يتغير". وأوضح أن "المحكمة لا تعلق على الشؤون السياسية".

وقدّم سيف الإسلام القذافي، اليوم الأحد، ترشيحه رسميا للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في نهاية الشهر المقبل، كما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في بيان.

وجاء في البيان "المرشح سيف الإسلام القذافي تقدم للترشح لرئاسة الدولة وتقدم بمستندات ترشحه إلى مكتب الإدارة الانتخابية في سبها، مستكملا المصوغات القانونية".

كما استلم بطاقته الانتخابية من المركز الانتخابي المسجل به بمدينة سبها، وفق البيان.

ولا يعرف المصير القانوني لتقديم سيف الإسلام القذافي (49 عاما) ترشيحه للانتخابات، خصوصا بعدما أدانته محكمة ليبية بالإعدام "غيابيًا" عام 2015 لتورطه في جرائم حرب عام 2011، ومذكرة التوقيف الصادرة بحقه عن المحكمة الجنائية الدولية.

وغرقت ليبيا في الفوضى بعد ثورة 2011، وتسعى حاليا الى تجاوز هذا الفصل بعد حوار سياسي أطلق في تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 بين الأطراف الليبية في سويسرا برعاية الأمم المتحدة، وأدى إلى وقف لإطلاق النار وتشكيل حكومة انتقالية يفترض أن تشرف على الانتخابات الرئاسية في 24 كانون الأول/ ديسمبر.

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#ليبيا
#سيف الإسلام القذافي

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