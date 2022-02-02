واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على الحوثيين

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إمكانية فرض "عقوبات جديدة" على جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اليوم، الأربعاء.

يأتي ذلك في ظل شن الحوثيين هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة على كل من السعودية والإمارات.

وقالت الوكالة إن المسؤولين الأميركيين يدرسون إمكانية استهداف جماعة الحوثي وكبار الشخصيات فيها بـ"عقوبات جديدة هذا الأسبوع".

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين يسعون إلى طمأنة الحلفاء الإستراتيجيين الخليجيين، بما فيهم السعودية والإمارات، بأن واشنطن ستقدم لهم الدعم الدفاعي.