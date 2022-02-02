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واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على الحوثيين

تاريخ النشر: 02/02/2022 - 18:16

واشنطن تدرس فرض عقوبات جديدة على الحوثيين
نصار الحوثيين يشاركون في مسيرة في صنعاء، ضد الدعم الأميركي لتحالف السعودية (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

تدرس إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إمكانية فرض "عقوبات جديدة" على جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، خلال الأسبوع الجاري، بحسب ما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، اليوم، الأربعاء.

يأتي ذلك في ظل شن الحوثيين هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مُسيرة على كل من السعودية والإمارات.

وقالت الوكالة إن المسؤولين الأميركيين يدرسون إمكانية استهداف جماعة الحوثي وكبار الشخصيات فيها بـ"عقوبات جديدة هذا الأسبوع".

وأضافت أن المسؤولين الأميركيين يسعون إلى طمأنة الحلفاء الإستراتيجيين الخليجيين، بما فيهم السعودية والإمارات، بأن واشنطن ستقدم لهم الدعم الدفاعي.

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#اليمن
#الحوثيون
#أنصار الله
#عقوبات أميركية
#تحالف السعودية

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