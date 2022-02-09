البرلمان الأوروبي يعتزم تشكيل لجنة تحقيق بانتهاكات "بيغاسوس"

أعلنت الشبكة العالمية للصحافة المستقلة (IPI)، الأربعاء، أن البرلمان الأوروبي يعتزم المصادقة على تشكيل لجنة للتحقيق في استخدام برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس، في دول الاتحاد.

وقالت الشبكة في تغريدة على "تويتر" إنها ترحب بخطوة البرلمان الأوروبي المصادقة على تشكيل اللجنة للتحقيق في انتهاكات البرنامج الذي طورته شركة السايبر الهجومي الإسرائيلية NSO في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك انتهاكاته ضد الصحافيين.

وأضافت أن "التحقيقات حتى الآن من قبل السلطات الهنغارية كانت غير كافية. ومن الأهمية بمكان أن يؤدي هذا التحقيق إلى قدر أكبر من الشفافية".

أعلنت النائبة البرلمانية الهولندية صوفي إينت فيلد، أعلنت، الأربعاء، على "تويتر" أنه سيتم تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات بيغاسوس.

وسبق أن دعت الكتلة السياسية في البرلمان الأوروبي "تجديد أوروبا" التي تنتمي لها فيلد، البرلمان الأوروبي، إلى فتح تحقيق في استخدام برنامج بيغاسوس داخل دول الاتحاد.

وقالت فيلد "أخبار سارة: اقتراح كتلة تجديد أوروبا لتشكيل البرلمان الأوروبي لجنة تحقيق في فضيحة بيغاسوس يحظى الآن بدعم الأغلبية".

وأضافت "يجب أن يتم تشكيل اللجنة في أسرع وقت ممكن والتحقيق بشكل كامل في مزاعم التجسس غير القانوني على منتقدي الحكومة".

وبرنامج "بيغاسوس" المصنع من قبل شركة "إن إس أو" الإسرائيلية، يُزرع بشكل خفي في الأجهزة النقالة بغرض التجسس.

وفي الأشهر الماضية، أُفيد باستخدام البرنامج ذاته من قبل العديد من الدول للتجسس على معارضين وصحافيين وناشطين حقوقيين، وسياسيين حول العالم.